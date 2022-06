Kremser holen mittels Kraftakt ihren fünften Meistertitel .

Es wurde ein unvergesslicher Handball- Abend mit einem Feuerwerk an Emotionen, als die UHK-Spieler vor ausverkauftem Haus nach dem Schlusspfiff den Meisterpokal in die Höhe stemmen durften und damit gleichzeitig ihren Finalgegner Hard entthronten. Der Traditionsklub aus der Wachau bestätigte mit dem fünften Titel, dass an ihm auch in Zukunft kein Weg vorbei führt, wenn es um die Vorherrschaft im heimischen Handball geht.