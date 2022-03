Kremser schrammten in Bregenz hauchdünn am nächsten Sieg vorbei

BREGENZ HANDBALL - FÖRTHOF UHK KREMS 28:28 (16:15). Die Partie glich für beide Teams einer Fahrt auf hohem Wellengang, bei der sich Höhen und Tiefen in regelmäßigen Abständen abwechselten. Die Kremser erwischten den besseren Start, führten schnell mit 3:1, ehe es bis zur Pause im Gleichschritt weiterging und sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Geprägt war die erste Spielhälfte durch die bravourösen Leistungen der beiden Torhüter, dem Vorarlberger Jan-Partrik Häusle und UHK-Newcomer Thomas Eichberger. "Eichi Fantastico" brachte die Gastgeber mit seinen unglaublichen Reflexen phasenweise zur Weißglut. Einzig in Ante Ešegović fand der gebürtige Steirer seinen Meister. Auf der Gegenseite glänzte Jakob Jochmann nicht nur als Spielmacher, sondern auch als Torschütze. Nach seinem Anschlusstreffer zum 16:15 ging es in die Kabinen.

Hochspannung bis zur letzten Sekunde

Die Kremser fanden nach dem Seitenwechsel besser zurück ins Spiel, gingen wieder in Front, obwohl Jakob Jochmann gleich nach dem Wiederanpfiff mit einem Strafwurf an Patrik Häusle gescheitert war. Die Führung wechselte in der Folge im Minutentakt, wobei die "Rot-Gelben" technische Fehler der Heimischen zu mehreren gelungenen Kontern nutzten. Mit Jochmanns Treffer zum 27:28 in der Schlussminute schien sich der nächste volle Erfolg der Wachauer anzubahnen. Vierzig Sekunden vor dem Ende kassierte Romas Kirveliavičius im Übereifer des Gefechts eine Zweiminuten-Strafe. Dem Serienmeister gelang es die Überzahl perfekt zu nutzen. In Minute 59:40 traf Mikhail Vinogradov zum 28:28-Remis, weil der zweite Bregenz-Keeper Jan Kroiss den letzten überhasteten Kremser Wurf noch parierte.

Tore UHK Krems: Jakob Jochmann (8/1), Tobias Auß (5), Stephan Wiesbauer (3), Sebastian Feichtinger (3), Romas Kirveliavičius (2), Marko Simek (2), Kenan Hasecic (2), Gašper Hrastnik (2), Gabor Hàjdu (1); Tore Bregenz: Ante Ešegović (11/4), Marijan Rojnica (5), Mikhail Vinogradov (4), Alexander Wassel (4), Lukas Frühstück (2), Marcel Timm (1), Matić Kotar (1).