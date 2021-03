Füchse Bruck/Trofaiach - Erber UHK Krems 26:35 (10:18). Der Klasseunterschied zwischen dem HLA -Team und den Aufstiegsaspiranten aus der Spusu-Challenge zeigte sich vor allem zu Beginn, als die "Rot-Gelben" richtiggehend zur "Fuchsjagd" bliesen und nach sechs Minuten bereits mit 6:1 voran lagen. Dass es nicht in dieser Tonart weiter ging, lag einmal mehr an der steigenden Fehleranfälligkeit der Kremser. "Darin liegt noch der große Unterschied zwischen uns und den Fivers. Die Wiener hätten die Füchse mit einer noch deftigeren Packung in die Kabinen geschickt", fasste UHK-Obmann Nussbaum, der persönlich vor Ort in Trofaiach war, den ersten Spielabschnitt zusammen.

UHK-Youngster "schwächeln" nach der Pause

Die Startphase des zweiten Spielabschnitts glich jener vor wenigen Tagen in Linz. Die Gäste ließen die Zügel schliefen und die Spielgemeinschaft kam sogar bis auf 23:26 heran (49.). UHK-Trainer Ibish Thaqi hatte seine zweite Garnitur aufs Feld geschickt, die schlichtweg ein wenig Lehrgeld zahlen musste. Bevor die Füchse noch einmal richtig Lunte riechen konnten, lief im Finish wieder die erste Kremser Garnitur auf. Posch und vor allem Gunnar Prokop sorgten wieder für klare Verhältnisse.

Dass es nicht mehr eine Zitterpartie wurde, war vor allem auch Goalie Ivan Budalić zu verdanken, der den Steirern mit seinen tollen Paraden endgültig den Nerv zog "Jetzt wollen wir endlich wieder einmal ein Heimspiel im Cup bestreiten", wünschte sich UHK-Chefcoach Thaqi nach Spielschluss. "Ab besten natürlich wieder vor unseren Anhängern!"

Tore UHK Krems: Gunnar Prokop (7), Sebastian Feichtinger (6), Tobias Auß (6), Gašper Hrastnik (6), Fabian Posch (4), David Schopp (2), Gabor Hàjdu (2), Kenan Hasecic (1), Benedikt Rudischer (1).

Die übrigen Achtelfinal-Spiele: Bärnbach/Köflach - SCHWAZ 30:38, Linz - BREGENZ 20:31 Vöslau - GRAZ 26:30, Leoben - Hard (noch nicht gespielt); Freilose: West Wien, Ferlach, Fivers Margareten.,