Kremser weiter mit weißer Weste in der HLA

FÖRTHOF UHK KREMS - HC KELAG FERLACH 36:27 (16:14). Den Wachauern war klar, dass diese Partie alles andere als ein Selbstläufer sein wird. Immerhin hatten die Kärntner aus den ersten vier Partien der neuen Saison sechs Punkte geholt. Simek & Co forcierten von Beginn an das schnelle Umschaltspiel nach Ballgewinn. Das klappte phasenwiese schon vorzüglich, haperte vorerst aber noch an den erfolgreichen Torabschlüssen. So scheiterten Stephan Wiesbauer beim Stand von 5:3 und Benedikt Rudischer jeweils zweimal alleine vor dem gegnerischen Keeper.

Langsam gelang es den Kremsern, mit einem starken Goalie Thomas Eichberger im Rücken, sich von den Kärntner abzusetzen. Beim Stand von 10:6 (14.) schien der Favorit schön langsam wieder auf die Siegesstraße einzubiegen. Die Fans der Heimischen hatten sich aber zu früh gefreut. Das körperlich robuste Ferlacher Team nützte nach zwanzig Minuten einen fünfminütigen Hänger der Gastgeber zum überraschenden 11:11-Ausgleich. Das Ensemble von Ibish Thaqi erkannte aber schnell den Ernst der Lage, machte hinten wieder dicht und agierte auch im Angriff wieder konzentrierter. Praktisch mit der Pausensirene sorgte Nachwuchsmann Mario Lippitsch für die 15:13-Pausenführung des UHK.

Die UHK-Flügelflitzer Wiesbauer und Führer sind nicht mehr zu bremsen

Nach dem Wechsel folgte der große Auftritt von Stefan Wiesbauer. Der Youngster erzielte binnen viereinhalb Minuten vier Treffer und ließ damit seine vergebenen Möglichkeiten aus Hälfte 1 vergessen. Während die Mannen aus der Büchsenmacherstadt in der Offensive immer mehr Ladehemmung hatten, drückten die Kremser weiterhin aufs Tempo und zogen unaufhaltsam davon.

Auch Wiesbauer-Pendant Matthias "Matze" Führer lief den Kärntnern nach einer Wachauer Balleroberung in der Defensive auf und davon und war mit neun Toren bester UHK-Torschütze an diesem Abend. "Dabei hätten es durchaus noch drei mehr sein können", konstatierte der selbstkritische Routinier, der auch zum Kremser Man-of-the-Match gekürt wurde, selbstkritisch. In der Schlussphase kamen mit Moritz Schobert und Laurenz Kastenhuber zwei weitere UHK-Rohdiamanten zu ihrem Debüt in der UHK-Kampfmannschaft. Zwei Minuten vor dem Ende wurde der Vorsprung durch einen Treffer von Romas "Kiwi" Kirveliavičius sogar erstmals zweistellig, ehe Adrian Milicević den Rückstand aus Sicht der Ferlacher noch auf "minus 9" reduzieren konnte.

Tore UHK Krems: Matthias Führer (9), Stephan Wiesbauer (6), Kenan Hasecic (4), Marko Simek (5/2), Daniel Dicker (4), Mario Lippitsch (2), Sebastian Feichtinger (2), Julian Pratschner (2), Romas Kirveliavičius (1), Benedikt Rudischer (1).