Kremser Zittersieg in Schwaz

SCHWAZ HANDBALL TIROL - FÖRTHOF UHK KREMS 31:33 (17:17). War es die lange Anreise nach Tirol, oder hatten Simek & Co den Gegner anfangs schlichtweg unterschätzt? Die favorisierten Kremser wurden von einem spielfreudigen Gegner in den ersten dreißig Minuten gehörig unter Druck gesetzt. Da die UHK-Defensive kaum Zugriff auf den Gegner fand, blieb das zuletzt recht ansehnliche UHK-Umschaltspiel ohne Strom, sprich Möglichkeiten. Zudem schwächten sich die "Rot-Gelben" durch zahlreiche Bankstrafen selbst. Nach einer Viertelstunde hatten die Akteure von Trainer Ibish Thaqi bereits vier Zwangspausen verordnet bekommen, aber der Schwazer Rückraum-Shooter Peter Medić traf weiter nach Belieben. Am Ende standen sagenhafte 14 Treffer des starken Kroaten im Wettspielprotokoll. Da auch Goalie Thomas Eichberger nicht seinen besten Tag hatte, liefen die Wachauer von Beginn an einem Rückstand nach. Im Angriff sorgte vor allem Daniel Dicker dafür, dass sein Team nicht vorzeitig abriss. Der gebürtige Steirer traf auch zur späten ersten Führung (13:14,.Minute 20). Die Heimischen hielten jedoch weiter engagiert dagegen. Nach einem Simek-Treffer (29.) ging es vorerst per Gleichstand in die Pause.

Kenan Hasecic wird immer mehr zu einer Schlüsselfigur des Kremser Offensivspiels. Der Kreisläufer holte in Schwaz mehrere Siebenmeter heraus, und hatte auch bei Abprallern das richtige Näschen, um einen Torerfolg zu landen. Foto: Bert Bauer

Julian Pratschner traf in Serie vom "Punkt" und leitete damit den Umschwung ein

In der Kabine dürfte Ibish Thaqi die richtigen Worte gefunden haben. Es folgte der große Auftritt von Julian Pratschner. Der linke Flügelflitzer war von seinen Nebenleuten im ersten Spielabschnitt stark vernachlässigt worden, leitete mit vier Treffern en suite, davon drei eiskalt verwerten Strafwürfen, den Umschwung ein. Als "Matze" Führer auf der gegenüber liegenden Außenposition noch ein Tor nachlegte, hatten die Kremser erstmals ein "Plus 3" auf ihrem Konto stehen (22:25, Minute 43). Der Punktekuchen war jedoch noch nicht zu vernaschen, denn die junge Schwazer Truppe, angeführt von Routinier Medić, gab auch nach dem vierten erfolgreichen Siebenmeter von Julian Pratschner 27:30 (53.) nicht auf und glich durch Felix Kristen noch einmal aus (56.). Dann die Vorentscheidung, als der Schwazer Michael Miskovez in der Crunchtime für zwei Minuten vom Feld musste. Pratschner setzte in der Folge seinen fünften Siebener an die Querlatte, Medić glich erneut aus, aber Romas Kirveliavičius und der wieder überragende Kenan Hasecic machten den Sack endgültig zu. "Einen Schönheitspreis haben wir diesmal nicht gewonnen, aber wenn man solche Partien am Ende für sich entscheidet, sind wir auf dem richtigen Weg", kommentierte Chefcoach Ibish Thaqi die Leistung seiner Mannschaft nach Spielschluss.

Tore UHK Krems: Julian Pratschner (7/4), Marko Simek (6/2), Matthias Führer (6), Kenan Hasecic (5), Daniel Dicker (5), Romas Kirveliavičius (2), Gábor Hajdú (2).