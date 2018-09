In den drei weiblichen Jugendklassen waren die niederösterreichischen Mädchen beim 26. Internationalen Schmelzer Jugendhandballturnier in Wien eine Klasse für sich. Zweimal ging der Siegerpokal an Hypo NÖ.

Die Hypo-Mädchen gewannen in der Altersklasse 2002 mit 15:9 gegen HRK Katarina aus Bosnien-Herzegowina, bei den Minis (Jahrgang 2006) gab es ein souveränes 13:5 im Endspiel gegen die Mädchen von Bregenz Handball. Beim Jahrgang 2004 setzte sich Wiener Neustadt gegen HC Garliava aus Litauen mit 19:13 durch.

Rainer Burmann

Im letzten der sieben Endspiele beim traditionellen Nachwuchsturnier Auf der Schmelz jubelten die Zuschauer am lautesten: Der WAT Fünfhaus Handball als Veranstalterverein setzte sich Sonntagmittag im Universitätssportzentrum im 15. Bezirk in Wien mit 21:18 gegen Kaunas Raj. SM aus Litauen durch.

„Damit belohnt unser Team die viele Freiwilligenarbeit, die unsere rund 100 Helfer Jahr für Jahr in dieses größte österreichische Jugendturnier stecken“, freuten sich Organisationschef Ernst Stangl und Fünfhaus-Obmann Thomas Kofler. Immerhin waren heuer 87 Mädchen- und Burschenteams aus neun Nationen mit rund 1200 Nachwuchstalenten Auf der Schmelz zu Gast.

Rainer Burmann

Am Samstagabend hatte Turnierleiter Stangl beim Live-Konzert mit Band noch selbst zur Gitarre gegriffen. Auch das macht die spezielle Atmosphäre dieses Turniers aus: Wo sonst singen Organisatoren und Mannschaftsverantwortliche der Gäste mit dem Organisationschef auf der Bühne. Am Sonntag spielte dann das Fünfhauser Team der Altersklasse 2000 im Finale gegen die U 18 aus Kaunas stark auf. Das tröstete auch darüber hinweg, dass der strömende Regen ab Samstag ein Spielverderber war und die Verlegung der Matches von den Freiplätzen in Hallen notwendig machte.

Auch bei der 26. Auflage des Schmelzer Jugendhandballturniers gab es wieder eine Premiere. Erstmals war eine finnische Mannschaft zu Gast auf der Schmelz. Das sympathische Mädchen-Team von HIFK Helsinki (Altersklasse 2006) war nicht nur vom Flair Auf der Schmelz, sondern auch von der kurzfristig eigens für sie organisierten Sightseeing Tour in Wien begeistert.

Rainer Burmann

Mit dem Fünfhauser Erfolg kamen fünf Sieger in den insgesamt sieben Altersklassen aus Österreich. Bei der männlichen Jugend 2004 machte jedoch das Burschenteam von Pick Szeged der ungarischen Handball-Hochburg alle Ehre - mit einem 20:17-Sieg gegen MRK Krka aus Slowenien. Bei den Youngster 2006 war mit Tatabanya Kodali ebenfalls eine ungarische Mannschaft mit 15:10 gegen Kaunas aus Litauen erfolgreich. In einem rein Wiener Endspiel behielt WAT Atzgersdorf mit 16 : 10 gegen Union West Wien in der Altersklasse 2002 die Oberhand.

Auch bei der 26. Auflage des Schmelzer Jugendhandballturniers gab es wieder eine Premiere. Erstmals war eine finnische Mannschaft zu Gast auf der Schmelz. Das sympathische Mädchen-Team von HIFK Helsinki (Altersklasse 2006) war nicht nur vom Flair Auf der Schmelz, sondern auch von der kurzfristig eigens für sie organisierten Sightseeing Tour in Wien begeistert.