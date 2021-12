Österreich für Aufholjagd gegen Brasilien unbelohnt

31:38 - Ein Ergebnis das weit darüber hinweg täuscht, welchen Kampf die Österreicherinnen dem amtierenden Süd- und Mittelamerika-Meister lieferte. Gerade einmal 341 Länderspiele brachten die zwölf Spielerinnen aufs Feld, bei einem Altersdurchschnitt von 23,4 Jahren. Im Vergleich dazu halten die Spielerinnen, die sich in Quarantäne befinden, bei 476 Länderspielen.

Nach anfänglichen Abstimmungsproblemen in der Deckung, bekam Österreich mit Fortdauer des Spiels immer besser Zugriff auf den Gegner. Anna Hajgato brachte ihr Team mit Paraden immer wieder in Ballbesitz und im Angriff ließ man mit dem Sieben gegen Sechs nahezu keine Torchance mehr aus. Von 4:11 startete die ÖHB-Auswahl eine wahre Aufholjagd, ließ bei 10:15 ab der 22. Minute keinen Gegentreffer mehr zu. Ines Ivancok sorgte mit ihrem vierten Treffer im Spiel für den 15:15-Pausenstand.

Österreich führte, aber nur kurz

Direkt nach Seitenwechsel zeichnete die 23-Jährige für die erstmalige Führung verantwortlich, stellte auf 16:15. Teamchef Helfried Müller ließ weiterhin Sieben gegen Sechs spielen, mit Erfolg. Doch mit der Umstellung der Deckung auf 5:1 stoppte Brasilien den Sturmlauf der Österreicherinnen. Mit unzähligen Gegentreffern ins leere Tor gerieten Patricia Kovacs und Co. nicht nur wieder in Rückstand, sondern liefen ab der 41. Minute einem Vier Tore-Rückstand hinterher. Im Angriff blieb Österreich weiter mutig, es gesellten sich aber vermehrt technische Fehler hinzu. Brasilien bestrafte jeden einzelnen davon, führte nach 50 Minuten 32:24. Österreich kämpfte beherzt weiter und trat mit dem 31:38 erhobenen Hauptes vom Platz.

Stimmen zum Spiel

Helfried Müller, Teamchef: „Man hatte gesehen, dass Brasilien überrascht war, wie wir plötzlich ins Spiel gefunden haben. Den Start haben wir leider verschlafen, waren über das ganze Spiel zu brav. Da müssen wir mutiger sein und unsere Chancen besser nützen. Ines hat heute eine ganz wichtige Rolle gespielt, auch andere haben ihren Finger gehoben und die jungen Spielerinnen bekamen viel Einsatzzeit. Es wird natürlich mit jedem Spiel schwieriger. Die Leistungsträgerinnen, die uns geblieben sind, haben jetzt vier lange Spiele intus. Aber wir werden weiter kämpfen und wenn sich Chance, dran bleiben und sie nutzen.“

Ines Ivancok: „Wir haben zu viele Fehler gemacht beim Sieben gegen Sechs, mussten aber dieses Risiko eingehen. In der ersten Halbzeit ist uns das noch super gelungen. Es waren dann Kleinigkeiten in der zweiten Halbzeit die uns gefehlt haben. Insgesamt haben wir ein wirklich gutes Spiel abgeliefert, haben uns bei jeder guten Szene füreinander gefreut, haben füreinander gekämpft und vier die, die in Quarantäne sind, gespielt. Langsam spüren wir natürlich die Anstrengungen, sowohl körperlich als auch mental. Wenn wir so weitermachen, dann kann uns noch ein Punkt im Turnier gelingen. Wir werden alles geben und kämpfen bis zum Schluss.“