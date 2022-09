Rekordmeister Hypo NÖ schlägt Aufsteiger UHC Tulln

Werbung

Nach vier Runden im Grunddurchgang der WHA-Meisterliga sind mit Hypo Niederösterreich, Ferlach, MGA Fivers und Feldkirch vier Mannschaften mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Dornbirn, Korneuburg, Wr. Neustadt, Tulln und Graz warten in dieser Saison noch auf das erste Erfolgserlebnis. Am kommenden Wochenende ist wegen der Turnierteilnahme des Nationalteams in Rumänien in der Liga spielfrei.

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich der HC Sparkasse BW Feldkirch und UHC Müllner Bau Stockerau im Schlagerspiel der Runde nur zu Beginn. Dann übernahmen die Gastgeberinnen angeführt von Neuzugang Beate Scheffknecht (10 Tore) das Kommando.

Im Duell der bis dahin noch ungeschlagenen Teams baute Feldkirch die Führung vorerst auf bis zu sieben Tore aus. Nach der Halbzeit (18:13) kam die Truppe um Stockerau-Kapitänin Sandra Hart, die sieben Tore warf, noch einmal auf drei Treffer heran. Aber die Festung Reichenfeldhalle hielt.

Feldkirch feierte einen klaren 33:25-Heimerfolg und fügte Stockerau die erste Saisonniederlage zu. „Unsere Deckung ist sehr gut gestanden. Und im Angriff haben wir unsere Chancen genutzt. Wir haben verdient gewonnen“, freute sich Feldkirch-Akteurin Martina Nosch.

Wiener Neustadt muss weiter warten

Hart umkämpft war nicht nur die Startphase zwischen roomz Jags Wiener Neustadt/Bad Vöslau und den MGA Fivers. Nach Mitte der ersten Halbzeit verschafften sich die Gäste aus Wien jedoch Vorteile, zogen mit bis zu fünf Toren davon.

Nach dem Seitenwechsel (11:15) baute die noch ungeschlagene MGA-Truppe den Vorsprung kontinuierlich bis auf acht Treffer aus. Doch nach einem 5:0-Lauf kam Wr. Neustadt/Vöslau sechs Minuten vor Schluss noch einmal auf 22:24 heran. Im Finish machte sich die Routine der Gäste bezahlt.

Die MGA Fivers gewannen auswärts mit 27:23. Bei den Gastgebern traf Lisa Neumeister fünf Mal. Je acht Tore erzielten bei den MGA Fivers Santina Sabatnig und Tereza Chovancova. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, sonst hat bei uns wenig gepasst. Wir waren zu hektisch, haben viele technische Fehler gemacht und waren in manchen Phasen undiszipliniert“, so Gästetrainer Arnes Cebic nach dem Auswärtserfolg in Wr. Neustadt.

Ferlach untermauert Anspruch

HIB Handball Graz lrgte mit drei Toren in Serie gegen den SC witasek Ferlach einen Blitzstart hin. Nach zehn Minuten gingen die Kärntnerinnen durch Spielmacherin Andrea Pavkovic (4 Tore) erstmals in Führung und gaben diese in der Folge auch nicht mehr ab. Durch Dorotea Prevendar (8 Tore) und schnelle Gegenstöße kamen die Gäste immer wieder zum Erfolg. Mit dem 28:23 (14:12) in Graz behält Ferlach weiterhin die weiße Weste. Für Graz netzten Katarina Mrazovic und Ivana Nikolic sieben bzw. sechs Mal ein.

Aufsteiger Tulln muckte kurz auf

Bei Titelverteidiger Hypo Niederösterreich legte Aufsteiger UHC Gartenstadt Tulln in der ersten Viertelstunde überraschend mit ein bis zwei Toren vor. Dann erhöhte der Serienmeister in der Südstadt die Schlagzahl, zog bis zur Halbzeit auf 19:11 weg. In Durchgang zwei ließ der Rekordmeister nichts mehr anbrennen, fuhr einen souveränen 38:22-Heimsieg ein. Claudia Wess beziehungsweise Raphaela Kugler waren mit je acht Toren die erfolgreichsten Werferinnen.

„Wir haben die ersten zehn Minuten im Angriff verschlafen und auch in der Deckung nicht den richtigen Zugriff bekommen. Danach haben wir uns gesteigert und sind Tor für Tor weggezogen“, sagte Hypo-Cheftrainer Ferenc Kovacs. „Es waren zu Beginn die besten 20 Minuten, die wir je gegen Hypo Niederösterreich gespielt haben. Wir werden jetzt die Spielpause nützen und uns auf die nächsten Partien vorzubereiten um dort die ersten Punkte einfahren“, so Tulln-Obmann Günter Grossberger, der kurzfristig für den an Corona erkrankten Cheftrainer Patrick Salfinger einspringen musste.

Dornbirn bleibt am Tabellenende

Im ersten Heimspiel der Saison hielt der SSV Dornbirn Schoren gegen Vizemeister WAT Atzgersdorf gut eine halbe Stunde voll dagegen. Danach zeigten sich die Wienerinnen als das routiniertere Team, gewannen nach durchwachsenen Saisonstart in der Messehalle mit 28:23 (13:11). Für Atzgersdorf ist es der zweite volle Erfolg hintereinander. Mit zehn Toren war Tina Kolundzic die beste Gästewerferin. Bei Dornbirn trafen Katarina Gladovic und Julia Marksteiner je fünf Mal.

„Wir haben uns deutlich verbessert präsentiert. Unsere Torfrau Denise Kaufmann war sehr stark. Aber mit Fortdauer machen wir einfach noch zu viele technische Fehler, lassen Chancen liegen. Das hat uns den Sieg gekostet. Jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, um uns auf das wichtige Auswärtsspiel in Korneuburg vorzubereiten“, fiebert Dornbirn-Cheftrainer Marko Brezic den ersten Punkten entgegen.

Mit der Partie BT Füchse Style your Smile gegen Union heinekingmedia Korneuburg am Sonntag um 17.30 Uhr in der Sporthalle Trofaiach wird der vierte Spieltag abgeschlossen.