Sieg mit Bauchweh statt Feuerwerk

Die St. Pöltnerinnen standen zwar schon als Meister der WHA-Challenge fest, gerade deswegen wollte man sich dem heimischen Publikum gegen Perchtoldsdorf aber auch meisterlich präsentieren. Die offensive Abwehr der schnellen „Teufelinnen“ lag den St. Pöltnerinnen jedoch noch nie. Im Grunddurchgang konnten zwar beide Matches gewonnen werden, im Hinspiel des Meister-Play-offs wurde aber beim 29:29 ein Punkt abgegeben, der einzige bislang im Bewerb.

Die Vorbereitung war gründlich von statten gegangen und der Matchstart verlief auch voll nach Plan von Trainerin Rita Varga Borbás – 2:0 (3.). Dann wurde es aber gleich holprig. In der 5. Minute musste Patricia Buznean beim Stand von 2:2 für zwei Minuten auf die Bank, in der 9. Minute bekam Mateja Urch eine Zeitstrafe, als sie einen Einwurf ausführen wollte (die Schiedsrichter sahen den Ball bei Perchtoldsdorf). Anstatt ruhig die Chancen zu verwerten, wurden die St. Pöltnerinnen nervös.

Viel Hektik spielt Gäste in die Karten

Vom 4:4 (11.) ging es rasant bis zum 6:12 (23.) in einer Abwärtsspirale nach unten. Der hektische Beginn, der den Heimischen überhaupt nicht lag, wird auch an den Zeitstrafen ersichtlich. Vier gab es zu diesem Zeitpunkt bereits für St. Pölten, aber auch drei für Perchtoldsdorf, denen diese Spielanlage aber deutlich besser gefiel. Bis zur Halbzeitpause lagen die Gäste immer mit drei bis sechs Toren in Front.

In der Halbzeitpause bedankten sich die Jugendteams bei ihren Dressensponsoren. Schwarze Dressen für die U 14 von Trainer Tommy Verhan gab es vom Raiffeisen Reisebüro St. Pölten, vertreten durch Filialleiterin Alexandra Drosos. Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer

Weiße Dressen für Verhand Truppe kamen von Clarence Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung mit Geschäftsführerin Camelia Tupita. Foto: Claus Stumpfr

Auch in der zweiten Halbzeit war es ein schwerer Kampf für die St. Pöltnerinnen. Perchtoldsdorf hielt den 4-Tore-Vorsprung bis zur 36. Minute (16:20). Fanni Friebesz konnte dann erstmals wieder ausgleichen (20:20, 39.). Perchtoldsdorf stellte durch drei Tore in Folge aber erneut auf 21:24, ehe sich das Blatt endgültig zu Gunsten der Meisterinnen wendete. In der 48. Minute glich Martina Maticevic zum 25:25 aus, eine groß aufspielende Anja Preiss stellte auf 28:25 und die St. Pöltnerinnen konnten in einer knappen Endphase den Sieg nach Hause bringen.

Varga-Borbás war so gar nicht zufrieden

Trainerin Rita Varga-Borbás war dennoch unzufrieden: „So war dieses Match nicht geplant! Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden, obwohl wir uns gut vorbereitet hatten und die Mädchen diesen Sieg auch unbedingt wollten. Martina Maticevic war ganz wichtig, denn sie hat alle sieben Strafwürfen verwertet. Herausgeholt hat diese Strafwürfe meist Anja Preiss, die auch vier Tore aus dem Spiel erzielen konnte. Mateja Urch hatte eine enorm gute Chancenauswertung, Kerstin Hörhann hat wichtige Tore gemacht“, hat die Trainerin aber fürs letzte Spiel noch einen Wunsch: „Ein Spiel, in dem zum Abschluss noch einmal alle Spielerinnen zeigen, was sie wirklich können, wäre schön!“

Die Patronanz für das WHA-Challenge-Match gegen Perchtolddorf übernahm die Firma B+W energie optimal. Den Matchball übergaben Geschäftsführer Peter Hackl und Gemeinderätin Romy Windl an Paula Fischer und Kerstin Hörhann. Foto: Union St. Pölten, Dalibor Nedeljkovic

Nach dem Spiel am Samstag werden Titel und Aufstieg mit den Fans gefeiert

Sektionsleiter Gerhard Halm will am Samstag im Sportzentrum NÖ (in der Prandtauerhalle findet ein dreitägiges internationales Senioren-Badmintonturnier statt) seine Meisterinnen ordentlich feiern. „ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner wir die Meisterehrung vornehmen und anschließend wollen wir mit allen Fans im Sportzentrum zur Party schreiten!“