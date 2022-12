Aufschrei nach Urteil gegen UHK Krems

Werbung

Angst, Schrecken, drei verletzte Personen und Anzeigen wegen Wiederbetätigung – so lautete die beschämende Bilanz nach dem Europacup-Hinspiel der Kremser Handballer gegen Vojvodina Novi Sad. Davor, während und nach dem Spiel zogen serbische Hooligans eine Spur der Verwüstung durch Krems bzw. die Kremser Sporthalle.

Vorschneller Verzicht auf das Rückspiel?

Der Tullner Martin Hausleitner ist EHF-Generalsekretär. Er verteidigt das Vorgehen des Handballverbandes. Foto: APA/Georg Hochmuth

Der UHK weigerte sich in der Folge, das Rückspiel in Serbien zu bestreiten. Laut Martin Hausleitner, Generalsekretär des Europäischen Handballverbands (EHF), ein fataler Fehler: „Die EHF hat nach dem Spiel eine Sachverhaltsdarstellung erbeten. Dabei haben die Kremser ohne Not sofort mitgeteilt, dass sie zum Rückspiel nicht antreten werden.“

Zwei unabhängige Verfahren eingeleitet

Das wiederum führte dazu, dass die EHF nicht nur ein Verfahren gegen die Serben einleitete, sondern auch gegen Krems, nämlich wegen Nichtantretens. Ein Gremium, das aus drei unabhängigen Richtern besteht, hatte damit in zwei von einander unabhängigen Verfahren zu urteilen.

Kremser gehen in Berufung

Das Ergebnis: 7.500 Euro Geldstrafe für Krems, 15.000 Euro Strafe für Novi Sad (wobei die Hälfte zur Bewährung ausgesetzt wurde). Plus: Die Serben steigen in die nächste Runde auf.

Die Kremser empfinden das als grobe Ungerechtigkeit und gingen gegen das Urteil in Berufung.

Sportlandesrat Danninger mit Offenem Brief an EHF

Moralische Unterstützung erhalten sie dabei von Sportlandesrat Jochen Danninger, der in einem offenen Brief an den EHF die Ausschreitungen verurteilt, das Urteil als „nicht nachvollziehbar“ kritisiert und das Vorgehen der Kremser verteidigt.

EHF-Generalsekretär Hausleitner ortet taktischen Fehler

Und genau im vorschnellen, wohl von Emotionen geleiteten, Handeln der Kremser liegt laut Hausleitner der Hund begraben. „Das war taktisch nicht Zug um Zug gedacht.“ Was die UHK-Verantwortlichen hätten anders machen sollen? „Die Fragen zum Sachverhalt beantworten und abwarten.“

Bei Hausleitner, als langjähriger ÖHB-Generalsekretär und Tullner in Krems bestens bekannt, hat am Tag der Ereignisse übrigens niemand nachgefragt: „Wir sind eine Service-Institution. Wenn ich angerufen werde, dann hebe ich natürlich ab und stehe mit Rat und Tat zur Seite.“

Der Offene Brief

Der Offene Brief von Sportlandesrat Jochen Danninger an den Europäischen Handballverband im Wortlaut:

STELLUNGNAHME zu EHF-Entscheid betreffend UHK-Match vom 3.12.2022

Sehr geehrter Herr Präsident Wiederer!

Sehr geehrter Herr Generalsekretär Hausleitner!

Die seitens der Europäischen Handballföderation am 21.12.2022 veröffentlichten Urteile, als Konsequenz der Gewaltakte durch Vojvodina-Fans beim Hinspiel der 3. Runde des EHF European Cup am 3.12., sind mehr als fragwürdig und alles andere als nachvollziehbar. Als niederösterreichischer Sportlandesrat, Kremser Bürgermeister und Sportstadträtin sind wir wie viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher insbesondere Kremserinnen und Kremser noch immer erschüttert von den gewaltsamen und rassistischen Ausschreitungen durch serbische Hooligans in der Sporthalle und in der Kremser Altstadt, wo bereits vor dem Match die Bevölkerung sowie Touristen verängstigt worden sind. Die klare Haltung des Sportlandes Niederösterreich und seiner Vereine wie in diesem Fall dem UHK Krems gegen Gewalt und Rassismus sowie der Nichtantritt aufgrund fehlender bzw. nicht glaubwürdiger Sicherheitszusagen für das Rückspiel, sind vorbildliche Reaktionen eines niederösterreichischen Vorzeigevereins als Reaktion auf die Ereignisse.

Der UHK hat seine Wertehaltung sowie die Sicherheit seiner Spieler und Fans unmissverständlich über sportlichen Erfolg gestellt. Auch der Kremser Gemeinderat verurteilte in seiner Sitzung vom 14.12., mit einer einstimmig beschlossenen Resolution, jegliche Form von politisch und rassistisch motivierter Gewalt bei Sportveranstaltungen. Nur durch vorrausschauende Maßnahmen des UHK Krems in exzellenter Zusammenarbeit mit der Polizei konnte am 3.12. noch Schlimmeres verhindert werden.

Wir bedauern sehr, dass der Europäische Handballverband – im Unterschied zum SPORTLAND Niederösterreich, dem UHK Krems oder dem Österreichischen Handballverband – keine klare Positionierung zu den Vorfällen einnimmt. Die EHF hat aus unserer Sicht bis dato die Chance vertan, ein klares Zeichen für Fairplay und gegen Gewalt im (Handball-)Sport zu setzen. Vielmehr wird der UHK Krems, der sich nichts zu Schulden kommen hat lassen, mit einer unverhältnismäßig hohen Geldbuße in Höhe von 7.500 EUR abgestraft, während Vojvodina den Aufstieg geschenkt bekommt und quasi gleich viel Strafe wie Krems zu zahlen hat. Uns fehlen für diese Entscheidungen die Worte und wir ersuchen Sie eindringlich, diese im Sinne eines friedvollen, völkerverbindenden und leistungsorientierten Sportverständnisses zu überdenken und ein eindeutiges Signal zugunsten des Handballsports, wie er sein soll, zu setzen. Schließlich geht es um eine Vorbildwirkung gegenüber dem Nachwuchs.