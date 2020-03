Jedes Spiel des oberen Play-off steht auf der Kippe, diesmal zog der Vöslauer HC wieder de Kürzeren. In Bruck setzte es für die Thermalstädter eine 25:27-Niederlage, es war die dritte Auswärtspleite in der dritten Auswärtspartie. Dabei wären die Vorzeichen auf einen Erfolg in der Steiermark gar nicht schlecht gewesen. Bei den Hausherren fiel nach Marko Tanaskovic auch Milan Gostovic aus. Damit strauchelte Bruck in der Offensive gehörig, beging technische Fehler und produzierte Ballverluste.

Bad Vöslau beißt sich die Zähne aus

Auf einen Mann konnten sich die Brucker an diesem Abend aber verlassen. Keeper Leo Nikolic hielt fantastisch und bescherte seinen Mannen eine 13:10-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Geschehen wenig, auch nicht als die Gäste ihren Torhüter raus nahmen, mit einem siebenten Feldspieler alles riskierten. Bad Vöslau blieb in Schlagdistanz, schaffte es aber nicht vorbeizuziehen, als es eng wurde (23:22) war wieder Bruck-Tormann Nikolic zur Stelle, verhinderte einen Bad Vöslauer Comeback-Sieg.

Nikolic als Brucks Matchwinner

„Ich bin natürlich froh, dass es mir gelungen ist, nach zuletzt mäßigen Leistungen einmal zu zeigen, was ich kann,“ meinte Nikolic nach der Partie. „Wir haben auch unsere Verletzungsausfälle recht gut weggesteckt. Und die Defensivleistung war insgesamt sehr zufriedenstellend, auch als wir in Unterzahl waren,“ gab der Man of the match der Brucker das Lob an seine Vorderleute weiter, „das hat mir die Sache natürlich leichter gemacht."

Bad Vöslau noch zu unerfahren

Bad Vöslau-Schlussmann Florian Maier war nach der Partie aufgrund des Ergebnisses natürlich enttäuscht, aber er weiß auch: "wir haben heute über weite Strecken mit Jahrgängen 2000 und jünger gespielt und dafür eine insgesamt solide Leistung abgeliefert auf der wir aufbauen können. Es ist ein Beweis unserer guten Jugendarbeit und ich bin überzeugt, wir werden in der Zukunft die Früchte dieser Arbeit ernten.“