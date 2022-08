UHK Krems: Trotz knapper Niederlage Erwartungen übertroffen .

Erst im Shoot-Out mussten sich stark ersatzgeschwächte Kremser im Supercup-Duell gegen Bregenz geschlagen geben. Vom "Punkt" fehlte den Wachauern einfach die Coolness, die sie im Semifinal-Duell gegen die Fivers in der Hollgasse beim Finalaufstieg so ausgezeichnet hatte. Die Niederlage war in Anbetracht der zahlreichen Ausfälle des ohnehin kleinen Kaders aber alles andere als ein Schiffbruch - im Gegenteil.