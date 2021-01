Nach Sebastian Feichtinger landete der Erber UHK Krems seinen nächsten Transfercoup. Die Wachauer verpflichteten vom deutschen Zweitligisten Balingen für die nächste Saison den früheren Fivers-Spieler Romas Kirveliavičius. ",Kiwi' wollte mit seiner Familie nach Österreich zurück. Wir schnürten für ihn ein attraktives Gesamtpaket, das er nicht ausschlagen konnte“, erklärt UHK-Obmann Josef Nussbaum den Wechsel des gebürtigen Litauers. Der 32-jährige erhielt einen Zweijahresvertrag, wird neben seinen handballerischen Aktivitäten aber auch einen Zivilberuf ausüben. Kirveliavičius soll sich mit seiner Familie nach seinem Balingen-Engagement in Theresienfeld bei Wr. Neustadt ansiedeln und dann regelmäßig nach Krems pendeln.

Auch Trainer Ibish Thaqi begrüßte den Transfer. Immerhin holte er als Fivers-Spieler gemeinsam mit Kirveliavičius den Meisteritel in den fünften Wiener Gemeindebezirk. „Kiwi ist definitiv eine Bereicherung für unser Team, sowohl in der Offensive als auch im Angriff“, so Thaqi.

Dass das Engagement eines 32-Jährigen der gegenwärtigen Klubphilosophie mit dem verstärkten Einsatz von jungen Eigenbauspielern entgegen steht, sieht Obmann Nussbaum nicht: „Es laufen bei einigen älteren Akteuren wie Fabian Posch die Verträge aus. Daher ist es wichtig, den einen oder anderen Routinier, der die Jungen führt, ins Boot zu holen."

STECKBRIEF Romas Kirveliavičius