UHK Krems: Gelungener Restart mit Wermutstropfen .

Für Krems-Trainer Ibish Thaqi war es das bisher wichtigste Spiel seiner Truppe in der bisherigen Saison. Die "Rot-Gelben", mit nur einem mickrigen Vorbereitungsspiel in den Beinen, zeigten sich nach der WM-Pause gegen eine direkten Konkurrenten um die Ränge 1 bis 6 in allen Belangen verbessert und haben nun wieder alle Chancen, das Ticket für die Bonusrunde zu lösen. Der Sieg hatte allerdings einen bitteren Beigeschmack, denn Kapitän Marko Simek schied mit Verdacht auf Kreuzbandriss aus und könnte für lange Zeit ausfallen.