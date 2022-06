UHK Krems hat eine Hand am Pokal

Werbung

Der Weg ins Finale war für den UHK Krems ein nervenaufreibender. Im Halbfinale gegen die Fivers aus Wien Margareten entschied erst ein im Handball äußerst seltenes Siebenmeterwerfen über den Aufstieg. Krems behielt die Oberhand.

Präsident Bernhard Lackner – im Brotberuf Vorstandsdirektor bei der NV – war dienstlich im Ausland, sah dieses Spiel deshalb nicht live. „Ich hab’ es mir danach als Aufzeichnung am Handy angesehen. Obwohl ich ja schon wusste, wie es ausgeht, war ich schweißgebadet“, jubelte der 57-Jährige.

Auch das erste Spiel der Finalserie ging in die Verlängerung. Diesmal hatten die Kremser in Hard das bessere Ende für sich, stellten in der Best-of-Three-Serie auf 1:0. Am Samstag könnten die Gelb-Roten alles klarmachen.

Gut möglich, dass ich den Kroatien-Urlaub vorzeitig abbreche. Vorausgesetzt, ich überzeuge meine Frau, die weiß noch nichts davon.“ Bernhard Lackner, UHK Krems-Präsident

„Für Hard wird es hart, weil unsere Halle voll sein wird und wir das Momentum auf unserer Seite wissen“, ist Lackner siegessicher. Diesmal will der NV-Vorstand jedenfalls vermeiden, vor dem Handy zu schwitzen. Zwar trat Lackner am Montag seinen Urlaub an, das Highlight in der Kremser Sporthalle will er sich aber nicht entgehen lassen: „Gut möglich, dass ich den Kroatien-Urlaub vorzeitig abbreche. Vorausgesetzt, ich überzeuge meine Frau, die weiß noch nichts davon.“

Die Kremser raten allen Handballfans, sich rechtzeitig um Karten zu bemühen. Die Halle fasst knapp 1.500 Zuschauer. „Wir lassen aber nur so viele rein, wie behördlich erlaubt sind“, gibt Lackner zu bedenken. Der Ansturm jener, die den UHK nach dem Titel 2019 wieder jubeln sehen wollen, dürfte jedenfalls groß werden.

Euphorie mit Benefit

Mit Hard und den Fivers bildet Krems mittlerweile die Beletage des österreichischen Handballs. „Größter Respekt vor unseren Konkurrenten. Ich glaube, dass wir aber derzeit das meiste aus unseren Möglichkeiten rausholen.“ Die Gründe dafür? „Wir haben mit Ibish Taqi einen handballverrückten Trainer, der ein tolles Kollektiv geschaffen hat.“