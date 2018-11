Drei Staatsmeistertitel krönten den Kremser Ruf als Handball-Hochburg. 2010 holte man den Cup, doch der letzte Meisterjubel liegt gut vier Jahrzehnte zurück: 1977 sorgten Chalupa, Tiefenböck & Co. dafür, dass eine ganze Region aus dem Häuschen war. Seither läuft man in Krems der glorreichen Vergangenheit hinterher. Hard und Bregenz sind die neuen Hochburgen der Handballszene. Heuer scheint alles anders: Nach zwölf Runden lacht der Traditionsverein von Platz eins der „spusu Liga“.

Trainer Ibish Thaqi lässt nach dem 28:21-Erfolg bei den heimstarken Leobenern die Kirche im Dorf: „Wir sind konditionell top, können immer noch zulegen.“ Sein Team habe „eine gute Phase“. Die der Konkurrenz Rätsel aufgibt. Das „Sieger-Gen“, das Präsident Bernhard Lackner – seit genau einem Jahrzehnt im Amt bei den Wachauern – im Vorjahr noch vermisste, scheint Thaqi gefunden zu haben. Mit den Zugängen rund um Thomas Kandolf gelangen den Kremsern gute Griffe. Und auf das heimische Publikum – rund 1.000 Fans stürmen den Kremser Hexenkessel – ist ohnehin Verlass. „Punkto Stimmung macht uns in Österreich keiner etwas vor“, glaubt Lackner.

Ein weiterer Kremser Trumpf, der langsam Früchte trägt: die Jugendarbeit, neben jener der Fivers aus Wien wohl die beste in Österreich. Nachwuchsleiter Christopher Hummel: „Wir sind mit unseren Kapazitäten, was Hallen und Trainer anlangt, nahezu an unsere Grenzen gestoßen.“ Obwohl Moser Medical als Hauptsponsor kürzer tritt, ist Krems nicht zu bremsen.