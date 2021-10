GRAZ - KREMS 35:37 (15:20). Jochmann & Co übernahmen im Raiffeisensportpark schnell das Kommando und lagen nach zwanzig Minuten bereits 15:7 in Front, weil sich auch Keeper Ivan Budalić in glänzender Verfassung präsentierte. "Da machte das Zusehen wieder richtig Spaß", fand Trainer Ibish Thaqi Worte der Anerkennung für die gelungene Vorstellung seiner Schützlinge in dieser Phase (10:19 in Minute 26). In den letzten vier Minuten vor der Pause schlich sich bei den "Gelb-Roten" allerdings "Bruder Leichtsinn" ein, sodass die Grazer plötzlich wieder ein wenig Hoffnung schöpfen konnten.

Feichtinger hatte auch in Graz Nerven wie Drahtseile

Der Gang in die Kabinen hatte den Kremsern offensichtlich gut getan, denn sie starteten so entschlossen in die zweite Hälfte, wie sie begonnen hatten. Der Vorsprung wurde erneut auf acht Tore ausgebaut. Ein Kantersieg mit jeweils 38 UHK-Volltreffern wie in den beiden letzten Duellen bahnte sich an. Am Ende reichte es aber "nur" zu einem knappen Erfolg. Chefcoach Thaqi hatte dafür eine einfache Erklärung: "Die Burschen haben aufgehört Handball zu spielen und wollten den klaren Vorsprung bis ins Ziel verwalten. Das hätte fast ins Auge gehen können. Die Heimischen kamen in einer hitzigen Schlussphase 90 Sekunden vor dem Ende sogar noch auf 33:35 heran. Sebastian Feichtinger, der auch schon für den finalen Ausgleichstreffer gegen West Wien gesorgt hatte, erwies sich in der Stadt an der Mur erneut als "Mr. Cool". "Sebo", wie er von allen genannt wird, schnürte mit den beiden letzten Kremser Treffern das Zweipunkte-Paket für sein Team endgültig zu.

Tore UHK Krems: Romas Kirveliavičius (9), Tobias Auß (6), Sebastian Feichtinger (5), Fabian Posch (5), Stephan Wiesbauer (3), Jakob Jochmann (3), Gašper Hrastnik (3/1), Gabor Hàjdu (2), Kenan Hasecic (1).