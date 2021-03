Mit Siegen über Kosovo (26:20) und Italien (37:22) gelang dem Frauen-Nationalteam souverän der Aufstieg in das WM-Play-off. Damit lebt die Chance auf eine Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in Spanien im Dezember. „Wir haben die ganze Woche gut trainiert und haben uns konzentriert auf die Spiele vorbereitet“, resümiert Mirela Dedic.

Im Play-off geht es jetzt gegen Polen

„Gegen Kosovo hatten wir vor allem zu Beginn Probleme mit der Abwehr, aber sind dann besser in die Partie gekommen. Gegen Italien haben wir von der ersten Minute an gut in die Partie hineingefunden“, ist Teamspielerin Dedic stolz auf die Leistung ihrer Mannschaft.

Im finalen Play-off wartet nun Polen auf Wess, Dedic und Co. Ein glückliches Los, da es aus dem ersten Topf auch sämtliche Favoritinnen wie etwa jene aus Deutschland, Russland oder Ungarn geben hätte können.

„Einfach wird es sicher nicht, aber im Handball ist alles möglich. Da müssen wir einfach als Einheit auftreten und hoffen, dass wir das als Team schaffen“, meint Dedic.

Zwei gute Tage wird es allerdings brauchen, die Polinnen qualifizierten sich zuletzt immerhin auch für die EM.