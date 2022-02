Harmloser SKN enttäuscht in Wels

Und diese kündigte sich schon in der Anfangsphase an, in Minute drei stand es 8:0 für Wels, in Minute sechs 13:4. In den ersten sieben Minuten entwickelte sich eine schnelle Partie mit insgesamt nur einem Foul. Danach nahmen beide Teams aber Fahrt aus ihrem Spiel. St. Pölten kam in der ersten Hälfte offensiv überhaupt nicht zur Geltung. Sinnbildlich die drei verworfenen Alanen-Freiwürfe, nachdem der Finne beim Dreierversuch gefoult worden war. Die SKN-Bilanz des Schreckens nach 20 Minuten (22:32): 3/10 Freiwürfe, 8/21 Zweier, 1/10 Dreier.

Im Keim erstickt

Nach der Pause war eine Reaktion zu erwarten und die kam auch. In 137 Sekunden gelang den Gästen ein 9:0-Lauf, fast der gesamte Rückstand war somit aufgeholt. Doch unglücklicherweise schalteten die Welser in der Offensive nun auch zwei Gänge hoch und holten sich den zweistelligen Vorsprung zurück. Die Entscheidung fiel kurz vor Ende des dritten Viertels, als die Gastgeber zwei Dreier verwandelten und somit mit einer 13-Punkte-Führung in den Schlussabschnitt gingen (56:43).

In diesem gelang St. Pölten in fast 4,5 Minuten kein Punkt, so hatte Wels leichtes Spiel. Lediglich sieben Zähler im letzten Viertel bedeuteten eine hoch verdiente und klare 50:69-Niederlage. Zwar kehrten Jagsch und Alanen zurück, waren aber kein Faktor. Ferguson wurde hingegen beim Welser Start-Ziel-Sieg erneut schmerzlich vermisst.

„Offensiv katastrophal“, brachte es SKN-Headcoach Andreas Worenz am Mittwochabend auf den Punkt. „69 Punkte zu bekommen ist ok, da musst du normal das Spiel gewinnen. Aber wir haben zu viel liegen gelassen.“

FLYERS WELS - SKN ST. PÖLTEN 69:50 (18:12, 32:22, 56:43). - SKN: Lewis 14, Mbemba 11, Mandic 8, Angerbauer 6, Kaltenbrunner 5, Böck 2, Wonisch 2, Alanen 2, Jagsch, Dockner.