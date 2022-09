HLA-Auftakt war für Kremser Meisterteam ein besseres "Warm-up"

Werbung

UHK KREMS - HSG BÄRNBACH/KÖFLACH 32:20 (17:7)

Dass ausgerechnet Stephan Wiesbauer nach 31 Sekunden für das 1:0 gegen sein Ex-Team sorgte, war das erste Sahnehäubchen, das der Youngster in seiner zweiten Saison in der Wachau setzte. Wiesbauer war an der rechten Außenposition in die Grundaufstellung gerutscht, da Matthias "Matze" Führer wegen einer Fersenbeinprellung nur auf der Betreuerbank als Motivator seiner Mitspieler Platz nehmen konnte.

Im Fokus stand vor allem das Debut von Julian Pratschner im UHK-Dress. Der Kremser Klubführung gelang es bekanntlich Anfang der Woche, den früheren West Wien-Flügelflitzer als Ersatz für den nun Langzeit-Verletzten Tobias Auß zu verpflichten. Dass dem 26-jährigen das schnelle Umschaltspiel seines früheren Vereins weiter im Blut liegt, bewies er gleich bei seinem ersten Auftritt. Von Anpassungsproblemen war überhaupt nichts zu bemerken. Im Gegenteil: Der 18-fache Teamspieler war mit acht Treffern gleich bei seiner UHK-Premiere bester Torschütze der Wachauer und könnte schnell ein neuer Publikumsliebling der Fans werden.

Auch die Kremser "Rohdiamanten" glänzten bereits

Die Gäste waren von Beginn an chancenlos, zu fehlerhaft deren Spiel, zu stabil die Abwehr der "Rot-Gelben" mit einem erneut bärenstarken Schlussmann Thomas Eichberger. Im Gegensatz zur Bregenz-Partie wurden diese Schwächen dank des vorgezogenen Daniel Dicker und der Flügelzange Pratschner/ Wiesbauer im Konter zu zahlreichen Torerfolgen genutzt.

Beim Stand von 14:6 nahm Bärnbachs Coach Dejan Leskovsek die erste Auszeit, die am weiteren Spielverlauf aber nichts änderte. Nach dem Seitenwechsel ließ UHK-Trainer Ibish Thaqi die junge Garde ran, die von den Steirern ebenfalls in keiner Weise in Verlegenheit gebracht werden konnte. So durften sich Sinan Alkic und Fabian Hellerschmid auch über ihre ersten HLA- Meisterliga-Treffer freuen.

Tore UHK Krems: Julian Pratschner (8), Stephan Wiesbauer (5), Romas Kirveliavičius (3), Kenan Hasecic (4), Daniel Dicker (4), Lukas Nikolic (2), Marko Simek (1), Rudi Bobaš (1), Fabian Hellerschmid (1), Sinan Alkic (1), Gabor Hajdú (1), Sebastian Feichtinger (1).