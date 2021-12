Fivers stoppten wackeligen Kremser Erfolgsrun

FÖRTHOF UHK KREMS - FIVERS MARGARETEN 27:30 (14:17). Die Wachauer stiegen ganz im Stile eines Tabellenführers in diese Schlagerpartie ein: mit konsequenten Abschlüssen und entschlossenem Zugriff in der Defensive. Eine 9:6-Führung nach 15 Minuten war die logische Konsequenz. Wie schon in den letzten Auseinandersetzungen konnten die "Gelben-Roten" das Niveau aber nicht halten, weil sich auch Fivers-Goalie Wolfgang Filzwieser immer öfter als großes Hindernis bei den Kremser Angriffsbemühungen erwies. Als der frühere UHK-Goalie, damals liebevoll als "Hexer zwischen den Pfosten" tituliert, auch noch einen Siebenmeter von Jakob Jochmann beim Stand von 9:8 parierte, riss bei den Heimischen völlig der Faden. Die Fehler im Kremser Angriffsspiel häuften sich, spielerische Lösungen waren Mangelware und mit der so genannten Brechstange, sprich mit Soloaktionen und Verzweiflungswürfen, war die körperlich robuste Margareten-Abwehr mit Tormann Wolfgang Filzwieser nicht mehr ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Kein Wunder, dass die Mannen um Routinier Markus Kolar dadurch ihr bewährtes Konterspiel aufziehen konnten und sich bis zur Pause einen Dreitore-Vorsprung verschafften.

Déjà–vu blieb am Ende aus

Nach dem Wechsel wuchs der Rückstand sogar auf fünf Treffer an (15:20, Minute 34), ehe die Kremser dank ihres eingewechselten Standardkeepers Ivan Budalić plötzlich wieder in die Spur fanden. Warum Trainer Ibish Thaqi "Ivo" nicht von Beginn auflaufen ließ? Budalic hatte sich im Training seine Hand zwischen Torstange und Ball eingeklemmt und sollte eigentlich geschont werden. Die Vorstellung des Kroaten erinnerte an das letzte Heimspiel gegen Schwaz, als der UHK-Schlussmann die Tiroler verzweifeln ließ und am Ende als "Vater des Sieges" von seinen Mitstreitern euphorisch gefeiert wurde. Im Windschatten seiner Paraden glichen die Wachauer acht Minuten vor dem Ende durch Matthias Führer zum 24:24 aus, der endgültige Turnaround blieb dem UHK aber versagt, weil in der Offensive im Gegensatz zum Erzrivalen einmal mehr die letzte Konsequenz fehlte.

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): "Meine Mannschaft hat nach einer Viertelstunde aufgehört Handball zu spielen. In der jüngsten Vergangenheit haben wir unsere schwachen Phasen am Ende noch kompensieren können. Diesmal war das leider nicht der Fall. Ich glaube, dass die Niederlage zur rechten Zeit gekommen ist, auch Weckruf für die Burschen war, weil man auf der Platte sechzig Minuten alles geben muss, um mit der Schlusssirene als Sieger vom Platz zu gehen."

Wolfgang Filzwieser (Tormann Fivers): "Unsere Defensive hat mich bei meiner Aufgabe wieder hervorragend unterstützt. So glaube ich, dass wir diesmal auch verdient gewonnen haben. Unser Team befindet sich derzeit im Umbruch, aber wir sind auf einem guten Weg."

Tore UHK Krems: Tobias Auß (7), Matthias Führer (5), Gašper Hrastnik (5/2), Romas Kirveliavičius (4), Jakob Jochmann (3/1), Fabian Posch (2), Benedikt Rudischer (1).