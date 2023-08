50 Mal für Rot-Weiß-Rot

Wenn das Nationalteam ruft, dann stehen die Spielerinnen vom HC Wiener Neudorf bereit. So durfte ein Trio der Truppe von Damen-Trainer Christian Sedy Österreich bei der Feld-Europameisterschaft in Prag vertreten. Und durchaus erfolgreich, auch wenn der ganz große Wurf nicht gelang.

Geträumt haben die drei Wiener Neudorferinnen Marianne Pultar, Sabrina Hruby und Sophia Klaus von der Möglichkeit sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren. Dazu hätte aber ein Platz im Semifinale erreicht werden müssen – doch der wurde auf Grund der schlechteren Tordifferenz in der Vorrunden-Gruppe vergeben. Am Ende wurde es in der EM Division II immerhin Platz 6. Freuen durfte sich dafür Marianne Pultar. Im Spiel gegen Litauen (2:0 gewonnen) feierte die Neudorferin ihren 50. Einsatz im Nationalteam am Feld. Dafür bekam sie Blumen und eine Urkunde.

Die Bilanz von Marianne Pultar (Trainer Cgristian Sedy: „Eine Vorzeigespielerin“) ist noch eindrucksvoller, wenn man alle Teameinsätze zusammenrechnet: Da steht sie bereits bei 99 Spielen, der 100er kann kommen.

Viele Teameinsätze haben für Spielerinnen und Spieler vom HC Wiener Neudorf bereits Tradition. In der Bestenliste liegen sowohl bei den Damen als auch Herren Aktive mit Wr. Neudorf-Vergangenheit in Führung. So ist bei den Herren Michael Körper mit rund 270 Einsätzen klar voran. Körper schaffte in Wr. Neudorf den Sprung vom Nachwuchs in die Kampfmannschaft, von wo er nach drei Jahren nach Deutschland ging und eine beeindruckende Karriere startete. Michael Körper – der in Österreich nur für Wr. Neudorf spielte – ist heute der erfolgreichste Hockeyspieler des Landes in der Geschichte des heimischen Verbandes.

Die Rangliste der Damen wird von Irene Balek (183) angeführt. Balek absolvierte die ganze Jugend in Wr. Neudorf und konnte praktisch in jeder Altersklasse Meistertitel erringen. Auch sie war später in Deutschland überaus erfolgreich. Auf Platz 2 in der Nationalteam-Wertung dann Regina Krynedl, die mit dem HC Wr. Neudorf insgesamt 17 Staatsmeistertitel holte und viele Europacup-Partien absolvierte.

„Man sieht, dass man auch aus Wiener Neudorf eine beachtliche Karriere machen kann“, zeigt sich Obmann Paul Pultar ob dieser eindrucksvollen Zahlen zufrieden: „Das familiäre Klima in unserem Klub hat sicher einiges dazu beigetragen, auch wenn in erster Linie natürlich der Fleiß und der Ehrgeiz der einzelnen Aktiven ausschlaggebend waren!“