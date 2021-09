Melzer bestreitet beim Erste Bank Open Ende Oktober in der Wiener Stadthalle im Doppel sein Abschiedsturnier von der Tour. Ihm zur Seite steht niemand Geringerer als Olympiasieger Alexander Zverev.

Der Deutsche hat sich bereit erklärt, dem zweifachen Wien-Sieger im Einzel sozusagen die sportliche letzte Ehre auf einem Court zu erweisen. Melzer ist in seiner Karriere sowohl im Einzel als auch im Doppel in den Top Ten gestanden. Im Doppel hat er die Grand-Slam-Turniere US Open und Wimbledon gewonnen.