Alle wichtigen Infos zum Wachaumarathon.

WachauJUNIORmarathon am 28. September.

Start: 15 Uhr, im Zielbereich/Stadtpark. Startberechtigt: Kids und Teens der Jahrgänge 2003 bis 2016. Distanz: 200 m für die Kleins-ten bis 2.100 m für die Größten. Anmeldung: online bis 22. September (Gebühr: 3 €) und am 28. September vor Ort (bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start, 5 €). Gruppenanmeldungen bitte direkt unter: office@wachaumarathon.com, Startnummernabholung: ausschließlich am 28. September – Messe Krems, Utzstraße 12.

Viertelmarathon am 29. September.

Start: 9.30 Uhr, Achleiten. Der Viertelmarathon über 11 km kann als Einzelläufer oder im Team absolviert werden. Ein Team besteht aus vier Personen, die gemeinsam gewertet werden.

Halbmarathon am 29. September.

Start: 10 Uhr, Spitz an der Donau. Der Halbmarathon führt traditionell von Spitz nach Krems mit einer Schleife durch die Stadt Krems und dem Zieleinlauf auf der Ringstraße auf Höhe Stadtpark.

Nordic-Walking-Halbmarathon am 29. September.

Start: 10 Uhr, Spitz an der Donau.

Marathon am 29. September.

Start: 10 Uhr, Emmersdorf. Der Start des Marathons erfolgt auf der B3 in Emmersdorf auf Höhe Freizeitzentrum, zuerst wird eine Schleife donauaufwärts bis Weitenegg gelaufen. Nach dem erneuten Passieren des Startbereichs in Emmers-dorf führt die Strecke donauabwärts immer entlang der B3 bis zum Ziel in Krems, wo der Zieleinlauf direkt am Stadtpark erfolgt.

Staffel über die volle Marathondistanz. Folgende Varianten sind möglich: