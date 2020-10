Die kühlere Großwetterlage befeuert nicht nur die positiven Covid-19-Fälle, sondern macht auch der NÖ-Sportszene zunehmend zu schaffen. Warum? Ab sofort findet der Sport wieder vermehrt in Hallen statt. Und das verursacht Probleme.

Keine Nutzung für „Externe“ bei Orange

Bund, Land, Gemeinde – es ist völlig unterschiedlich, wer für eine Sporthalle die Verantwortung trägt. Und es ist völlig unterschiedlich, wie in den einzelnen Fällen die Farben der Corona-Ampel ausgelegt werden. Während in Bundeseinrichtungen noch recht moderat Turnsäle zur Nutzung freigegeben werden, ist man in Gemeindeschulen de facto dem Bürgermeister auf Wohl und Weh ausgeliefert. In Landeseinrichtungen ist hingegen bei orange Schluss. Externe – und das sind Sportvereine in der Regel – müssen draußen bleiben. Zugesperrt – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

„Mir wurde berichtet, dass Senioren mit Tränen in den Augen vor verschlossenen Türen gestanden und gejammert hätten, dass man ihnen jetzt auch noch den Sport wegnehme. Das darf man nicht unterschätzen, weil das für viele ältere Menschen der einzige Fixpunkt in der Woche ist, bei dem sie noch mit Menschen zusammenkommen“, erzählt Sportunion-Niederösterreich-Geschäftsführer Markus Skorsch. Bad Vöslau, Böheimkirchen, Wilhelmsburg, Groß Siegharts, Langenzersdorf oder Sieghartskirchen – Vereine, quer übers Land verteilt, haben mittlerweile ein vollständiges Nutzungsverbot für ihre gewohnten Sportstätten.

Skorsch befürchtet Vereinsauflösungen

Andere Vereine hätten aufgrund der strengen Maßnahmen mittlerweile den Betrieb, insbesondere bei Kindereinheiten, eingestellt, wie Skorsch weiß. Und der Union-Geschäftsführer macht sich Sorgen: „Ich bin mir sicher, dass sich dadurch bald auch die ersten Vereine für immer auflösen werden.“