Rainer Pariasek: „Sport soll im Mittelpunkt stehen“

NÖN: Am Sonntag beginnt die Fußball-WM in Katar. Können Sie sich – ob aller Schwierigkeiten im Gastgeberland – auf diese WM freuen?

Rainer Pariasek: Schon. Da sind die besten Mannschaften der Welt dabei und ja, darauf freue ich mich. Die Diskussion rund um das Gastgeberland erscheint mir ein wenig scheinheilig. Die WM wurde 2010 an Katar vergeben und jetzt, so knapp vor dem Turnier, wird plötzlich geredet, dass alles Wahnsinn sei. Grundsätzlich ist die Kritik natürlich gerechtfertigt und wir werden auch über Missstände berichten. Diverse Boykott-Aufrufe schießen aber übers Ziel hinaus. Irgendwann sollte der Sport im Mittelpunkt stehen.

39 der 64 WM-Spiele werden im ORF übertragen, die restlichen auf Servus TV. Die Spiele bleiben damit im Free-TV. Wie schätzen Sie die Entwicklungen auf dem TV-Rechtemarkt ein. Wird das die letzte WM im Free-TV sein?

Pariasek: Das ist schwer abzuschätzen und wird künftig nicht leichter werden. Für den ORF wird es vor allem immer schwieriger. Servus TV hat offenbar die finanziellen Mittel. Wie das dort nach dem Tod von Dietrich Mateschitz weitergeht, wird man auch sehen. Momentan sind sie aber ganz kräftig dabei, den Markt aufzukaufen. Wobei man ja sagen muss, dass Servus TV ja Free-TV ist. Für diese WM und die EM in Deutschland in zwei Jahren sind die Rechte einmal fix bei ORF bzw. Servus TV. Wie es dann weitergeht, lässt sich gar nicht abschätzen.

Nehmen Sie uns in Ihren Arbeitsalltag während des Turniers mit – wie und wie lange bereiten Sie sich auf ein WM-Spiel vor? Werden Sie in Katar vor Ort sein?

Pariasek: Nein. Nachdem sich Österreich nicht qualifiziert hat, war – vor allem aus Kostengründen – schnell klar, dass wir mit dem Studio in Wien bleiben werden. Nur die Kommentatoren werden vor Ort sein. Ich habe schon vor Wochen angefangen, mich vorzubereiten und mich mit den Mannschaften zu beschäftigen. Bei Teams wie Katar, wo ich davor ehrlicherweise keinen Spieler kannte, dauert das natürlich länger als zum Beispiel bei Deutschland. Was Zahlen, Fakten, Daten betrifft, haben wir ein gutes Archiv und da hilft natürlich auch die komplette Redaktion. Was spannende Geschichten rundherum betrifft, da kümmere ich mich schon auch selber darum. Deshalb ist die Zeit vor so einem Turnier sehr intensiv.

Wie läuft ein WM-Spiel ab? Sitzen Sie mit Herbert Prohaska und den anderen Experten auf einer Couch, schauen das Match und bereiten währenddessen Ihre Analysen vor?

Pariasek: Ja, so in etwa. Wir haben eine Lounge mit mehreren Monitoren. Da haben wir auch die Möglichkeit Wiederholungen zu sehen, die nicht auf Sendung gehen. Da werden dann die Sequenzen herausgesucht, die wir in der Pause oder nach dem Spiel zeigen und besprechen wollen. Unsere Experten mit unserem Analyseteam im Hintergrund arbeiten dann noch spezielle taktische Feinheiten heraus, auf die sie eingehen wollen. Da klinke ich mich dann aus. Übrigens: Dem Analyseteam gehörte auch einmal Stephan Helm an, der jetzt erfolgreicher Cheftrainer beim SKN St. Pölten ist.

Wie darf man sich den kritischen Zugang zu diesem Turnier vorstellen? Das Sportliche findet in der Sportredaktion statt, alles andere wird an den „aktuellen Dienst“ ausgelagert?

Pariasek: Wir haben im Vorfeld schon auch in „Sport am Sonntag“ kritisch berichtet. Während des Turniers haben wir uns aber darauf verständigt, dass sich die Sportredaktion auf die Spiele konzentriert. Mit Karim El-Gawhary hat der ORF aber unseren Korrespondenten extra für Hintergrundberichte abgestellt. Der wird dann eher die Nachrichtensendungen beliefern.

Sie gelten als Routinier der ORF-Sportredaktion, sind das Moderatoren-Gesicht. Die wievielte WM wird das für Sie sein?

Pariasek: Frankreich 1998 war meine erste WM, seither war ich bei jeder dabei. Katar wird also meine siebente WM sein. An meine erste erinnere ich mich sehr gerne, weil halt Österreich mit dabei war. Mein großer Traum ist schon noch, dass ich eine WM mit österreichischer Beteiligung moderieren darf, ehe ich in Pension gehe. Da stehen die Chancen in vier Jahren gut, weil ja die Teilnehmerzahl von 32 auf 48 Nationen erhöht wird.

Mitunter sind auch Sie auf Social Media Kritik, manchmal auch Häme ausgesetzt. Wie gehen Sie damit um?

Pariasek: Manche Sachen sind ganz lustig und ich kann durchaus auch darüber lachen. Wenn es dann zu untergriffig wird, dann lese ich das nicht. Ich weiß, dass das offenbar dazugehört. So traurig es ist. Ich habe mich zum Beispiel in Sölden mit Manuel Feller unterhalten, der sich mittlerweile großteils aus Social-Media-Kanälen zurückgezogen hat, weil er übelst beschimpft wurde, wenn er mal ausgeschieden ist. Dass man mich als ORF-Mann ab und zu durch den Kakao zieht? Okay. Aber Feller ist ein Sportstar.

Zurück zur Fußball-WM: Die findet im Winter statt, Spiele werden mit Wintersportübertragungen kollidieren. Wie geht der ORF damit um?

Pariasek: Es gibt meines Wissens ein, zwei Überschneidungen. Da switcht der Skisport dann auf ORF2. Auf „Sport+“ kann aus vertragsrechtlichen Gründen nicht ausgewichen werden, weil dort kein sogenannter Premium-Inhalt gezeigt werden darf. Ich persönlich werde die WM bis zum Finale am 18. Dezember begleiten, steige aber wieder am 22. Dezember mit dem Nachtslalom in Madonna di Campiglio in den Ski-Weltcup ein.

Wer wird Weltmeister?

Pariasek: Die meisten sagen Frankreich oder Brasilien. Ich tippe auf Argentinien.

Was war das außergewöhnlichste WM-Spiel, das Sie moderiert haben?

Pariasek: Das war sicher das 1:7 von Brasilien gegen Deutschland 2014. Wir saßen damals ungläubig da und haben mit Brasilien eine Mannschaft gesehen, die ob des Drucks, im eigenen Land Weltmeister werden zu müssen, wie gelähmt war.

Wann und warum fiel die Wahl auf das Moderieren, anstatt zu kommentieren?

Pariasek: Ich hab‘ in meiner Anfangszeit auch kommentiert, bis mich unser damaliger Sportchef Elmar Oberhauser zu einer Entscheidung gedrängt hat, mich auf eines der beiden Dinge zu konzentrieren. Und im Moderieren sah ich meine Stärke.

Gab’s für Sie ein Vorbild im ORF oder international?

Pariasek: Ja. Ich bin, wie viele andere auch, von Sigi Bergmann geprägt. Der hat mir schon imponiert, wobei ich sagen muss, dass er im legendären „Sport am Montag“ auch aktionistisch und selbstdarstellerisch unterwegs war, was gar nicht unbedingt das Meine ist. Bergmann hat ja noch lange nach seiner Pensionierung bei den Olympischen Spielen Boxen für uns kommentiert. Und in Peking 2008 hat es sich ergeben, dass wir beide frei hatten und wir zu zweit einen Tagesausflug zur Chinesischen Mauer gemacht haben. Ich werde den Tag und unsere Gespräche dort nie vergessen.

Sie sind in Wien geboren, wohnen aber schon länger in Hollenburg. Wie kam’s?

Pariasek: Durch meine Frau, die aus Hollenburg stammt. Die Schwiegereltern haben dort ein Weingut, das mittlerweile verpachtet ist. Der Schwiegervater hat vor 19 Jahren einen Weingarten geopfert, wo jetzt unser Haus steht (lacht).

Sie sind seit über 25 Jahren beim ORF, reisen seither mehrere Monate im Jahr in der Welt herum – wie ist das mit Ihrem Familienleben vereinbar?

Pariasek: Die Problematik ist, dass sich der Sport vorwiegend am Wochenende abspielt und ich praktisch jeden Samstag und Sonntag arbeite. Dafür habe ich aber unter der Woche mehr Zeit für die Familie und bin dann auch öfter untertags zuhause, was andere nicht sind.