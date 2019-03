NÖN: Österreich überschwemmt der x-te Dopingskandal. Kann einem langjährigen Kenner der österreichischen Sportszene so etwas noch überraschen?

Franz Stocher: Na sicher bin ich überrascht und angefressen, weil ich nach wie vor an das Gute glaube. Ich glaube, da geht es doch den meisten so, ansonsten wäre die ganze Aufregung ja nicht so groß. Natürlich weiß ich, dass im Sport wie im normalen Leben nicht immer sauber gespielt wird.

Wie war ihr erster Impuls, als sie die Bilder von der Verhaftung des ÖSV-Langläufers gesehen haben?

Stocher: Ich war schockiert. Ich war an diesem Tag sogar in Innsbruck und nahm an einer Fortbildung teil. Zu wissen, dass wenige Meter weiter Sportler inhaftiert sitzen, ist erschütternd. Ganz ehrlich, irgendwo hatte ich schon auch Mitleid mit den Burschen.

Aber ist es nicht die gerechte Konsequenz ihrer Taten?

Stocher: Ja sicher. Aber ich würde mir bei diesem Thema halt auch mehr Gerechtigkeit wünschen.

Das müssen Sie präzisieren...

Stocher: Ich hätte gerne, dass über Länder und Sportarten hinweg beim Thema Doping mehr Gleichheit herrscht. In Österreich gibt es ein strenges Doping-Gesetz. Okay, aber dann sollte es das in anderen Ländern auch geben. Im Langlauf und Radsport wird gut und engmaschig kontrolliert. Okay, aber dann sollte das in jeder anderen Sportart auch so gehandhabt werden. Ich erinnere nur daran: Den Bernhard Kohl haben sie damals ausgezogen bis auf die Unterhose. Jetzt kann man natürlich sagen, dass er es nicht anders verdient hat. Es hat aber eben auch Skifahrer gegeben, die beim Dopen erwischt wurden und jetzt TV-Experten und Werbe-Ikonen sind. Das meine ich mit Gleichheit und Gerechtigkeit.

Apropos "erwischt worden". Der jüngste Skandal ist nicht durch einen positiven Doping-Test, sondern durch Polizeiarbeit ins Rollen gekommen. Sollten da nicht erst recht die Alarmglocken schrillen?

Stocher: Natürlich ist das alarmierend. Soweit ich weiß, ist ja Blutdoping nach wie vor nicht nachweisbar! Der Fall erinnert ein wenig an den berühmten Fuentes-Skandal vor knapp 15 Jahren. Auch damals wurden Blutkonserven sichergestellt und dann Sportlern zugeordnet. Ich denke, dass da noch einiges nachkommen wird und einige Sportler gerade in Schockstarre sind und darauf warten, dass die Polizei an der Tür klingelt. Ich hoffe aber, dass dieser Skandal anders, besser und fairer aufgearbeitet wird, als damals...

Weil?

Stocher: Geschätzt fünf Prozent der Fuentes-Kunden waren Radfahrer. Deren Namen hat man erfahren. Das ist ja auch okay. Nur was war mit den anderen? Da waren offensichtlich auch berühmte Fußballer und Tennisspieler darunter. Womit wir wieder beim Thema Gerechtigkeit und Gleichheit sind.

Sie sind Geschäftsführer des Sportzentrums Niederösterreich und haben mit jungen Sportlern aus den unterschiedlichsten Sparten zu tun. Wie passiert Doping-Prävention bei euch?

Stocher: Wir haben seit Anfang Dezember auch den Status als Olympiazentrum und arbeiten ganz eng mit der NADA (Anm. Nationale Anti Doping Agentur) zusammen. Es gibt regelmäßig Vorträge und ein Bewusstmachen der Gefahren. Es geht ja nicht nur ums Erwischtwerden. Es geht ja auch um gesundheitliche Risikos. Ein Beispiel: Wenn Sportler Wachstumshormone nehmen, dann wachsen nicht nur die Muskeln, sondern auch alle andere Zellen im Körper. Auch Krebszellen. Zudem arbeiten wir ganz, ganz eng mit unseren Sportlern zusammen. Da sollten uns Unregelmäßigkeiten bei der Leistungsentwicklung etc. auffallen.