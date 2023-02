Neo-Vienna-Sportdirektor Ivanschitz: „Es macht mir irrsinnig Spaß“

Werbung

Markus Katzer ist mittlerweile Sportdirektor bei Rapid. Sie waren davor Nachwuchsleiter, haben ihn beerbt und sind seit Anfang Jänner bei der Vienna für den sportlichen Bereich der Profis verantwortlich. Wie lautet die erste Bilanz?

Andreas Ivanschitz: Ich habe in den letzten zwei Jahren schon sehr eng mit Markus zusammengearbeitet und viel gesehen, was den Ablauf der Kampfmannschaft betrifft. Fußballerisch profitiere ich logischerweise von meiner Erfahrung. Beim Wirtschaftlichen arbeite ich sehr eng mit Geschäftsführer Tommy Loy zusammen, lerne hier Schritt für Schritt. Es macht irrsinnig viel Spaß. Der dritte Punkt ist das Administrative, das erledigt gehört.

Wie groß ist der Apparat an helfenden Händen?

Ivanschitz: Man merkt, dass der Verein vernünftig wächst. Trotzdem ist die Vienna noch so, dass hier ein kleiner, eingeschworener Kreis tätig ist, in dem man sich aufeinander verlassen kann. Es ist ein schönes, produktives Umfeld und eine Vereinsphilosophie, die man beibehalten kann – auch wenn die Strukturen immer professionellere Formen annehmen.

Inwiefern begleitet Sie die Kaderplanung schon jetzt, nach der heißen Transferphase?

Ivanschitz: Viele Verträge laufen im Sommer aus, da müssen wir mit der Planung jetzt schon richtig anpacken. Ich bin hier bereits zu 100 Prozent drinnen und tausche mich ständig mit dem Geschäftsführer aus. Er vertraut meiner sportlichen Expertise, ich wiederum vertraue seinen Tipps, wie man vorausschauend plant. Wir leben zwar im Hier und Jetzt, der Schlüssel ist aber schon, was man in weiterer Folge will, damit es auch ab Sommer weiter passt. Da kommt die Strategie ins Spiel.

Ihr Sohn Ilia, mittlerweile in der U16 der Red Bull Salzburg-Akademie, hat bei der Vienna begonnen. Parallel sind Sie in die Nachwuchsschiene gerutscht. Haben Sie nun mit dieser Beförderung gerechnet?

Ivanschitz: Nein, das kam überraschend. Ich hätte mich noch ein paar Jahre im Nachwuchs gesehen. Im Fußball habe ich aber auch gelernt, dass vieles schneller als gedacht passiert.

Nun sind Sie für den sportlichen Bereich verantwortlich: Wie soll die Vienna spielen?

Ivanschitz: Dieses Thema wurde schon von Markus Katzer vorgegeben. Wir wollen vom Nachwuchs in allen Us bis zur Kampfmannschaft eine Idee durchziehen. Vereinfacht gesagt wollen wir einen aktiven, offensiv denkenden Fußball spielen. Es macht mehr Spaß, es macht mehr Sinn und es fühlt sich besser an – gerade im Nachwuchs. Das System ist dabei nicht primär wichtig.

Die Kampfmannschaft ist in der ersten Saison nach dem Aufstieg aus der Ostliga im vorderen Drittel. Bis 2026 will man laut Verein den Sprung in die Bundesliga schaffen. Was muss sich sportlich dafür tun?

Ivanschitz: Wir haben uns im Herbst sehr am Gegner orientiert und dadurch auch oft überrascht und viele Punkte geholt. Das war wichtig. Wenn wir aber wirklich einmal den letzten Step Richtung Bundesliga gehen wollen, müssen wir ein eigenes Selbstverständnis haben, kreativ sein und uns zutrauen offensiv Fußball zu spielen. Wir brauchen also Resultate und wollen andererseits etwas entwickeln. Das ist die Kunst für die nächsten ein, zwei Jahre.

Spornt das Ziel Bundesliga zusätzlich enorm an, oder ist es ein schwerer Rucksack?

Ivanschitz: Wir wissen im Verein, dass wir sportlich einen Schritt nach dem anderen gehen müssen und vor allem auch parallel die nötige Infrastruktur wachsen muss. So gesehen ist die Situation gut. Wir können uns nachhaltig etablieren.

Bis 2018 hat Sie Ihre Familie bei den Stationen in Griechenland, Deutschland, Spanien, den USA und Tschechien als Profi begleitet. Nun leben Sie in Wien. Ist Andreas Ivanschitz sesshaft geworden?

Ivanschitz: Wir waren viel unterwegs, haben diese Abenteuer sehr genossen und uns aber auch zuhause immer wohlgefühlt. Wien war für uns nun die richtige Entscheidung, auch um den Familien im Burgenland und dem Freundeskreis wieder näher zu sein. Mit den Kindern war ich dann zudem auch sehr schnell bei der Vienna, habe mitbekommen, was da entsteht. Deshalb bin ich auch über jeden Schritt hier in meiner Post-Fußballer-Karriere froh.

Sehen Sie sich langfristig als Sportdirektor?

Ivanschitz: Die erste Eingewöhnungsphase von null auf hundert war schon stressig, aber vor allem interessant und spannend. Viel wird davon abhängen, inwieweit ich auch das Gespür habe, einen Kader nachhaltig im Sinne des Vereins zusammenzustellen. Das ist meine Lernphase, ich fühle mich aber überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Wahrscheinlich mache ich mir den selbst, weil ich schon jetzt Strukturen verändern will, von denen wir dann in sechs oder zwölf Monaten profitieren könnten.

Der Zeitpunkt für Ihre neue Rolle scheint aber gut zu sein.

Ivanschitz: Ich kann hier nahtlos anknüpfen und fortführen, was Markus Katzer in den letzten vier, fünf Jahren aufgebaut hat. Er ist ein Freund, mit dem ich im Nationalteam erfolgreich zusammengespielt habe und mit dem ich bei Rapid Meister geworden bin. Wir haben uns immer sehr geschätzt, die Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren hat super funktioniert.

Sie waren seit der Jugend viel unterwegs. Sehen Sie sich trotzdem als Burgenländer?

Ivanschitz: Ich habe schon viel Blödsinn gelesen über mich bei diesem Thema – dass ich ein Heimatloser bin und dergleichen. Jetzt in Wien zu leben, ist strategisch/beruflich einfach besser. Ich genieße es aber jedes Mal, wenn ich ins Burgenland fahren kann, bin Burgenländer durch und durch. Da lasse ich mich auch nicht verbiegen.

Ihr Sohn Ilia ist derzeit in der Akademie von Red Bull in der U16. Hat er das Potenzial, um in Ihre Fußstapfen zu treten?

Ivanschitz: Ganz egal, wie meine Karriere ausgesehen hat: Es ist zwar der gleiche Sport, aber entscheidend ist, dass er sich das alles selbst erarbeitet hat. Diese Beharrlichkeit, dabei zu bleiben, die Grundwerte und die Einstellung, das bringt er mit sich und das ist eine tolle Basis. Wo der Weg in den nächsten Jahren hingehen wird, wird sich zeigen. Auch unsere große Tochter (Nahla, Anm.) spielt mit extrem viel Spaß und Engagement in der U14 bei der Vienna. Unser Leben ist jedenfalls sehr fußballgeprägt.

Am 15. Oktober werden Sie 40 Jahre. Sind Sie entspannt?

Ivanschitz: Es ist eine große Zahl, ein bisschen Bammel habe ich schon davor. Aber je näher der Geburtstag kommt, desto mehr wird es Spaß machen – und dann ist alles gut.