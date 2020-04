NÖN: Wie darf man sich das vorstellen, wenn ein Politiker in ein neues Aufgabengebiet einsteigt? Stundenlange Briefings durch Beamte, einlesen in Zahlen und Daten?

Jochen Danninger: Das Gute war, dass ich schon im Dezember als Landesrat nominiert wurde, die Angelobung aber erst Ende Februar war. Ich hatte also genug Zeit, um mich einzuarbeiten. Klar ist man da sehr viel mit Mitarbeitern im Austausch. Das hilft, um sich ein Bild zu machen. Obwohl ich viele Freunde und Bekannte habe, die aus dem Sport kommen, habe ich in diesem Bereich die Weisheit ja nicht mit dem Löffel gefressen.

Politikern wird gerne mit Skepsis begegnet, wenn sie in vielen verschiedenen Ressorts tätig sind. Was halten Sie dagegen?

Danninger: Dass überwiegend Management-Fähigkeiten gefragt sind. Es geht darum, Prozesse und Abläufe drüberzulegen. Fachwissen zu haben bzw. sich anzueignen, ist aber ebenso wichtig.

Wie sportlich ist Landesrat Danninger?

Danninger: Sport ist für mich ein super Thema. Ich persönlich kann damit sehr viel anfangen. Ich gehe Laufen, Radfahren oder Tennisspielen und bekomme dadurch meinen Kopf frei und bin dann ausgeglichener und auch leistungsfähiger.

Ihr Eindruck ist ja durch eine Vielzahl an Studien wissenschaftlich belegt. Wie kann man in der Bevölkerung den Sportgedanken mehr verinnerlichen?

Danninger: Das geht in jungen Jahren einfacher. Da setzt auch unsere Strategie an. Der Fokus liegt auf dem Nachwuchs. Wir sind gerade dabei, die Ergebnisse unserer Sportstrategie 2020 zu evaluieren. Dort zeigt sich, dass unsere Initiativen, die wir beim Nachwuchs gesetzt haben, gut funktionieren. Das ist positiv. Ein Problem ist die hohe Drop-out-Quote in der Pubertät, vor allem bei Mädchen. Aber auch da gibt es Strategien, die funktionieren. Wenn wir unsere Spitzensportler, wie z. B. Ivona Dadic, in Schulen schicken, dann kommt das sehr, sehr gut an. Die wird von den Mädchen geradezu angehimmelt. Und da greift dann die Vorbildfunktion. In weiterer Folge geht es darum, ein entsprechendes Angebot zu bieten. Da sehe ich unsere Rolle, nämlich Kindern einen niederschwelligen Zugang zum Sport und in weiterer Folge zu den Vereinen zu bieten.

Ein solcher Zugang zum Sport wäre die Implementierung in den Regel-Schulunterricht. Stichwort „Tägliche Turnstunde“. Die Diskussion wird seit den medaillenlosen Olympischen Spielen 2012 geführt. Sie waren ab 2013 Staatssekretär und Mitglied der Bundesregierung. Warum wurde das nicht umgesetzt? Was macht es so schwierig die „Tägliche Turnstunde“ in ein Regierungsprogramm zu schreiben?

Danninger: Der politische Wille war und ist vorhanden. Es ist auch nicht schwierig, so etwas in ein Regierungsprogramm zu schreiben. Die Finanzierung und vor allem die Organisation sind schwierig. Die „Tägliche Turnstunde“ muss aber ein Punkt bleiben, den man verfolgen muss. Weil sich die Ausgaben ja rechnen. Das Gesundheitssystem wird auf Sicht dadurch entlastet. Hier heißt es hartnäckig bleiben. Ich setze mich auf dieses Thema, auch auf die Gefahr hin, dass wir bis zur Umsetzung einen steinigen Weg beschreiten müssen.

Sie sprechen von der schwierigen Organisation. Vielleicht auch deshalb, weil sich für dieses Thema kein Ressortverantwortlicher zuständig fühlt? Gesundheit, Bildung, Sport – wo gehört die „Tägliche Turnstunde“ Ihrer Meinung nach hin?

Danninger: Die führende Kraft muss der Sportminister sein. Da das Sportressort jetzt beim Vizekanzler angesiedelt ist, sollte das Thema jetzt hoffentlich mehr Gewicht haben.

In diesen Tagen kommt man freilich auch im Sport nicht am Thema Corona und dessen Auswirkungen vorbei. Sehen Sie den niederösterreichischen Sport und seine Vereine in Gefahr? Braucht es finanzielle Unterstützung?

Danninger: Ja, die Situation für Sportler, Vereine und Veranstalter ist schwierig. Wir haben deshalb auch bereits Förderungen frühzeitig und unbürokratisch ausbezahlt. So haben wir bei Leistungssportlern auf Erfolgsnachweise, die ja großteils aufgrund der Krise gar nicht zu erbringen waren, verzichtet. Auch die Veranstalter von Sportevents wollen wir so flexibel wie möglich bei der Deckung ihrer Kosten unterstützen. Was die Hilfestellungen im Breitensport, bei den vielen Sportvereinen, betrifft, warten wir jetzt einmal auf das Hilfspaket, das der Sportminister in Aussicht gestellt hat. Sollte es dann noch Lücken geben, werden wir darauf aufsetzend helfen. Da geht es mir um die vielen Ehrenamtlichen, die es im Sport Gott sei Dank gibt. Und da geht es mir vor allem um den Nachwuchs. Diese Arbeit soll unterstützt und sichergestellt werden.

Geld hat bekanntlich kein Mascherl. Was, wenn diese Förderungen nicht dem Nachwuchs zugute kommen, sondern damit Spielergagen, z. B. im Amateurfußball, bezahlt werden?

Danninger: Zum einen glaube ich an das Gute im Menschen, und zum anderen gibt es Kriterien, nach denen wir Förderungen vergeben. Noch einmal, es gibt in Niederösterreichs Sport eine Vielzahl an ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären, die werde ich nicht im Regen stehen lassen.

Stichwort Profifußball: Im Umkreis des SKN St. Pölten manifestierte sich zuletzt die Meinung, dass seit dem Rücktritt von Landeshauptmann Erwin Pröll die Liebe der Landesregierung zu diesem Verein abgekühlt sei. Ihre Meinung?

Danninger: Das sehe ich gar nicht. Der SKN ist für die Hauptstadt St. Pölten und das Land Niederösterreich wichtig, genauso wie alle anderen Spitzensportvereine. Es ist wichtig, dass es diesen Klub gibt, und ich stehe da voll dahinter. Ich bin mit den Verantwortlichen beim SKN laufend in Kontakt. Es gibt einen klar abgestimmten Weg, wie sich der SKN entwickeln soll. Ich bin ein begeisterter Passiv-Fußballer. Sobald es wieder losgeht, werde ich auch im Stadion sein.