Titelverteidiger Michael Weiss war nur „Zuschauer“ beim Drama auf den letzten Metern. Der Gumpoldskirchner musste sich am Sonntag beim Ironman 70.3 in St. Pölten mit Rang drei begnügen. „Ich habe alles gegeben, bin mit meiner Leistung zufrieden“, atmet der 38-Jährige durch. „Besonders mit dem Rad-Split bin ich happy.“ Auf diesem Abschnitt war keiner schneller als der Niederösterreicher.

Beim abschließenden Halbmarathon entwickelte sich ein Zweikampf zwischen dem Deutschen Franz Löschke und dem Tiroler Thomas Steger. Nach sechs Laufkilometern lag der Österreicher schon 23 Sekunden vor seinem Rivalen. Der aber holte sukzessive auf, zog 400 Meter vor dem Ziel an Steger vorbei. „Ganz bitter! So nah war ich noch nie am Sieg in St. Pölten“, ärgert sich der Tiroler. Mit 38 Sekunden Vorsprung schnappte sich Löschke den Tagessieg in der NÖ-Metropole.

Bei den Damen musste sich die hoch gehandelte Vorarlbergerin Bianca Steurer in 4:28:11 Stunden nur der Schwedin Sara Svensk geschlagen geben. Nach der Absage von Laura Philipp galt Steurer eigentlich als Top-Favoritin bei der 13. Ironman-Auflage in St. Pölten. „Leider hatte ich am Rad nicht die besten Beine“, konnte sich die Vorarlbergerin über ihren ersten Stockerlplatz in Österreich freuen. „Das Publikum hat mich super gepusht!“ Dritte wurde die Deutsche Julia Gajer. Insgesamt waren rund 2.500 Aktive über die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer am Rad und 21,1 Kilometer Laufen am Start.