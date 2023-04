Ironman Texas: Weiss wurde Zehnter

Der Gumpoldskirchner Triathlet Michael Weiss startete am Samstag beim Ironman Texas, der gleichzeitig die „Americas Championship“ bedeutete. Das Rennen fand in The Woodlands statt, einem noblen Vorort von Houston. Neben internationalen Top-Athleten war natürlich eine hohe Anzahl an Wettkämpfern aus den USA und Kanada dabei. Weiss startete das Schwimmen (3,8 km) in gutem Tempo, verlor aber in der zweiten Hälfte Anschluss an das Hauptfeld und somit relativ viel Zeit. Beim Radfahren (180 km) vermochte Weiss nicht die gewünschte Geschwindigkeit zu fahren, die Tagesverfassung schien nicht optimal. Dafür tischte er beim abschließenden Marathon (42,195 km, 02:48:00) eine super Leistung auf, überholte Konkurrent um Konkurrent und schaffte noch den 10. Platz mit einer Gesamtzeit von 08:06:12. Der Sieg war mit Rodolphe Von Berg in amerikanischer Hand (07:44:51). Das nächste Rennen steigt am 21. Mai in St. Pölten auf heimischem Boden.