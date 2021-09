Samstag, 17.30 Uhr: Bad Vöslau beginnt sein Abenteuer in der HLA Meisterliga. Die Jags geben als Aufsteiger natürlich den Klassenerhalt als vorrangiges Ziel aus. Es gibt zwei Wege, wie das gelingen kann: Entweder über das Untere Play-off und die Duelle mit der direkten Duell oder über den entspannten Weg namens Viertelfinale.

Dafür bräuchte es einen Top Acht-Platz nach dem 18 Grunddurchgangsrunden. "Wenn uns das gelingen würde, wären wir sehr, sehr happy", spricht Sportchef Thomas Schartel von einem Traumziel. Ein Auftaktsieg gegen Ferlach wäre ein erster Schritt. Immerhin sind die Kärntner am Papier irgendwo zwischen Platz sechs und acht angesiedelt.

Bad Vöslau muss noch lernen

Schartel bremst aber zu hohe Erwartungen: "Wir müssen unbedingt lernen. Wichtig ist, dass wir in der Phase gegen Ende da sind." Mit einem klaren Sieg über Graz setzten die Thermalstädter in der Vorbereitung ein erstes Ausrufezeichen. Das Ergebnis will der Jags-Sportchef aber nicht überbewerten: "Man muss das realistisch betrachten. In einem Vorbereitungsspiel mobilisiert der Gegner auch nicht 110 Prozent, wenn er einmal hinten liegt", erwartet sich Schartel von den Steirern mehr Gegenwehr im Saisonverlauf.

Die erste Aufgabe heißt aber eben Ferlach, das eine gute Vorbereitung hinter sich hat. Mit slowenischen Legionären gespickt, sind die Gäste deutlich routinierter als die Jags. Das wird den Bad Vöslauern immer so gehen. Mit einem Durchschnittsalter von nicht einmal 20 Jahren sind die Thermalstädter das jüngste Team der Liga, haben mit Neo-Coach Jan-Niklas Richter auch den jüngsten Trainer in ihren Reihen.

So läuft der Spieltag ab

Ein entscheidender Vorteil kann natürlich die Unterstützung der Fans von den Rängen werden. Unter Einhaltung der 3G-Regel darf die Thermenhalle vollbesetzt werden. Was es zu beachten gilt: Es wird keine Abendkassa geben. Tickets sind online über ticketmaster erhältlich. Beim Eingang liegt ein QR-Code zur Registrierung vor.

Erstmals wird ein Vereinsfyler aufliegen, der mehrmals pro Saison erscheinen soll, genauso wie die Jags-Broschüre. Ein besonderes Spiel wird es auch für die U9, U10 und U11, die mit der Kampfmannschaft einlaufen dürfen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Beim hinteren Eingang gibt es ein Buffet mit Burger, Snacks, Kuchen, Kaffee, Gegrilltes, Bier und Wein.