Der Skandal des Jahres

Das Sportjahr beginnt mit einem Paukenschlag der ganz üblen Sorte: Während der Nordischen Ski-WM in Seefeld wird im Rahmen der „Operation Aderlass“ ein internationales Doping-Netzwerk zerschlagen. Entscheidende Hinweise liefert der ehemalige Langläufer Johannes Dürr. Der Göstlinger packt im Vorfeld der Weltmeisterschaft in einer ARD-Dokumentation aus, in der er sich als geläuterter Ex-Doper präsentiert – eine glatte Lüge. Dürr wird wenig später selbst erneut des vorsätzlichen Dopings überführt und lebenslang vom ÖSV gesperrt. Ein weiteres Gerichtsverfahren läuft derzeit noch.

Die Sperre des Jahres

St. Pöltens Bundesliga-Fußballer feiern mit dem Einzug in die Meistergruppe den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Der wird allerdings durch eine leidige Causa überschattet. Beim Transfer von Ex-Legionär Alhassane Keita soll es zwei Jahre zuvor zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Der Weltverband FIFA verhängt eine Transfersperre von zwei Perioden über die Landeshauptstädter. Alle Versuche, sich juristisch dagegen zu wehren, schlagen fehl. Ohne Neuzugänge holpert der SKN durch die neue Saison, beendet den Herbst auf Rang neun. Lokalrivale Admira schafft zwar im Sommer den Klassenerhalt in der Tipico Bundesliga, läuft in der neuen Saison aber weiter den Ansprüchen hinterher. Nach dem Wechsel auf dem Trainerstuhl – Klaus Schmidt beerbte Reiner Geyer – lief‘s besser: Rang zehn nach dem Herbstdurchgang.

Das Comeback des Jahres

Paukenschlag im Fußball-Unterhaus: Der SC Melk verpflichtet im Jänner den ehemaligen Nationalteamspieler und England-Legionär Paul Scharner. Vom damaligen Club-Manager Markus Tirmann eingefädelt, schlägt der Transfer-Coup über die 2. Landesliga West hinaus hohe Wellen. Zum ersten Heimspiel der Melker Löwen, das Derby gegen Wieselburg, kommen über 1.000 Zuseher „Scharner schau’n“. Der 1,91 Meter große FA-Cup-Sieger stabilisiert als Innenverteidiger die Melker Abwehr und trägt damit maßgeblich zum erhofften Klassenerhalt bei. Zwischenzeitlich führt Scharner die Löwen als Kapitän an, nach dem letzten Meisterschaftsspiel verabschiedet sich der gebürtige Purgstaller mit elf Einsätzen, einem Treffer und viel Applaus aus dem Schuberth-Stadion.

Die Sensation des Jahres

Eigentlich hat vor Saisonbeginn niemand damit gerechnet, dass die Kremser Handballer 42 Jahre nach ihrem letzten Meistertitel endlich wieder auf dem obersten Treppchen stehen werden und mit dem Cup-Sieg gleich auch noch das Double holen. „Krems ist heuer das Leicester des heimischen Handballs“, verkündet Klubpräsident Bernhard Lackner nach dem unerwarteten Triumph freudestrahlend und trifft mit diesem Vergleich den Nagel auf den Kopf. Die Nerven der UHK-Fans werden dabei allerdings stark strapaziert, denn die Wachauer setzen sich erst in der letzten Partie der Best-of-Five-Serie gegen Hard mit 27:22 durch, worauf in der Kremser Sporthalle mit seinen handballverrückten Fans alle Dämme brechen, anschließend die Nacht zum Tag gemacht wird.

Horst Sommer Ein Trainer, zwei Pokale – Krems-Coach Ibish Thaqi holte mit seinem Team das Handball-Double.

Der Überflieger des Jahres

Dominic Thiem setzt seinen Aufstieg Richtung Tennis-Thron unbeirrt fort. Die Saisonhighlights des Lichtenwörthers: Turniersiege in Indian Wells, Barcelona, Peking und bei den Heimevents in Kitzbühel und Wien. Beim Grand-Slam-Turnier in Paris erreicht Thiem erneut das Finale. Zum Saisonabschluss schafft er es bei den ATP-Finals in London ebenfalls ins Finale. Die Weltrangliste spuckt den 26-Jährigen zum Jahreswechsel auf Position vier aus. Turbulent wird es zwischendurch dennoch: Thiem trennt sich von Langzeittrainer- und Manager Günter Bresnik, was gehörig Staub aufwirbelt.

Der Pechvogel des Jahres

Monatelang hat St. Pöltens Siebenkämpferin Ivona Dadic auf das Saisonhighlight hingearbeitet. Ihr Auftritt bei der Weltmeisterschaft in Doha dauert aber nur acht Sekunden. Schon im Auftaktbewerb, den 100 Meter Hürden, muss die Medaillenhoffnung aufgeben. Eine schmerzhafte Zerrung im linken Oberschenkel hat Dadic ausgebremst. Ihr Trost: Teamkollegin Verena Preiner holt sensaitonell die Bronze-Medaille im Siegenkampf. Das Olympiaticket für Tokio 2020 hat Dadic jedenfalls sicher in der Tasche.

Die Rettung des Jahres

SC Wiener Neustadt. Elf Jahre Bundesliga-Zugehörigkeit finden im Sommer sein Ende. Nach der Freistellung von Trainer Gerhard Fellner erhebt der Coach schwere Anschuldigungen gegen die Vereinsführung rund um Präsidentin Katja Putzenlechner. Die Bundesliga leitet Ermittlungen ein, entzieht dem Verein die bereits vergebene Lizenz- und die Zulassung. Folge: Zwangsabstieg, der Verein vor dem wirtschaftlichen Ruin. In allerletzter Minute retten Präsident Hani Habib und Vorstand Rainer Spenger den Verein. Thomas Flögel übernimmt als Trainer, seit Ende September trägt Wiener Neustadt seine Heimspiele in einem neuen Stadion in der Civitas Nova aus.

Die Schlusspfiffe des Jahres

Fußball ist zwar immer noch die klare Nummer eins in Sachen Sport in Niederösterreich. Die Zahl der Kampfmannschaften bei den Herren verringerte sich aber auf 461. In diesem Jahr gingen in Breiteneich (Bezirk Horn), Hinterbrühl (Mödling), Mitterndorf (Baden) und St. Georgen (St. Pölten) die Lichter aus. Auch in Untersiebenbrunn (Gänserndorf) – immerhin von 1999 bis 2004 sechs Saisonen lang in der Bundesliga – wurde der Spielbetrieb eingestellt. Spielgemeinschaften einiger Klubs reduzierten die Teamanzahl zusätzlich.