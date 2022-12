Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres in Niederösterreich

Werbung

King Karl am Olymp

Fünfmal war er Weltmeister, drei weitere WM-Medaillen hat er ebenfalls gewonnen, zudem hängt bereits Olympiasilber aus Vancouver 2010 und Bronze aus Sotschi 2014 in seiner Vitrine – seinen großen Traum aber, den erfüllt sich Benjamin Karl im Februar 2022. Der 37-jährige Wilhelmsburger krönt seine ohnedies schon einzigartige Karriere mit Olympiagold in Peking.

Bei seinen vierten Winterspielen zählt für den Routinier nur das oberste Treppchen. Dafür geht er volles Risiko ein, wechselt wenige Tage vor dem Rennen sogar noch einmal auf ein Board, das er nie zuvor gefahren hat. „Ich habe solche Entscheidungen immer vom Herzen getroffen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass etwas schneller ist– wann, wenn nicht jetzt?“ Im Finale fängt er den Slowenen Tim Mastnak in den letzten Toren noch ab. „Das ist ein Lebensprojekt. Olympiasieger zu werden, habe ich mir als Zehnjähriger auf meinen Zettel geschrieben“, jagt Karl seinem Traum über Jahre nach.

Benjamin Karl küsst jenes Treppchen, das er so lange besteigen wollte. Foto: APA/AFP/Marco Bertorello

Katharina Huber holt Gold auf "Ersatzbank"

Katharina Huber kommt ebenfalls mit einer Goldmedaille im Gepäck aus China retour. Die Skifahrerin aus St. Georgen/Reith gehört der ÖSV-Equipe an, die im alpinen Teambewerb Gold holt. Zum Einsatz kam Huber aber nicht.

Katharina Huber (l.) lacht mit dem ÖSV-Team bei Olympia vom Siegestreppchen. Gefahren ist die Skiläuferin aus St. Georgen/Reith aber nicht. Foto: APA/EXPA/Johann Groder

Kremser Handballer jubeln über Meistertitel

Nach 2019 holt sich das Aushängeschild des Kremser Sports überraschend den fünften Titel in der nun 75-jährigen Vereinsgeschichte. Nach zwei Siegen im Finale gegen Favorit Hard dürfen die Mannen rund um Trainer Ibish Thaqi erneut den Pokal in die Höhe stemmen. Auch in der neuen Saison eilen die Kremser von Sieg zu Sieg und dürfen sich gute Chancen ausrechnen, ihren Titel zu verteidigen.

Geschafft! Die Handballer des UHK Krems holen den Meisterpokal in die Wachau. Foto: Bert Bauer

Paralympics fest in Aigner-Hand

13 Medaillen holt Österreichs Team in Peking, neun davon gehen auf das Konto einer Familie aus Gloggnitz. Johannes (16), Veronika (19), Barbara (17) und Elisabeth (24) – die ski-verrückte Familie Aigner aus Gloggnitz steht in Peking mit vier Sportlern am Start. Gemeinsam holen sie neun der insgesamt 13 Medaillen, die das ÖPC-Team gewinnt. Bei seinen ersten Paralympics avanciert der Jüngste zum großen Helden. Hansi, wie der HAK-Schüler genannt wird, gewinnt zweimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Kein österreichischer Sportler holte bei Olympischen Spielen mehr Medaillen als der Neunkirchner.

Und die Schwestern? Die stehen dem 16-Jährigen in nichts nach. Veronika holt ebenfalls zwei Goldmedaillen, wobei Schwester Elisabeth die sehbehinderte Sportlerin als Guide leitet. Ebenfalls nicht mit leeren Händen kommt Barbara Aigner aus Peking nach Hause. Gemeinsam mit Guide Klara Sykora – Tochter von Ex-Skifahrer Thomas Sykora – gewinnt auch sie zwei Medaillen.

Johannes Aigner und sein Guide Matteo Fleischmann kehren mit reichlich Edelmedall um den Hals aus China zurück. Foto: APA/Georg Hochmuth

Waldviertler Volleyballer erstmals Meister

Die Volleyballer aus Zwettl erreichen 2022 ihr großes Ziel, den ersten Meistertitel in der Austrian Volley League. Die Nordmänner gewinnen dabei im Grunddurchgang jedes Spiel und behalten auch in der Finalserie gegen Aich/Dob klar mit 4:0-Siegen die Oberhand. Zum Drüberstreuen holen die Waldviertler auch noch erstmals den Cupsieg.

Jubel im Waldviertel! Die Zwettler Volleyballer krönen sich erstmals zum Meister. Foto: Franz Atteneder

Mühevolles Jahr für Tennisstar Dominic Thiem

Die Handgelenksverletzung beschäftigt Österreichs besten Tennisspieler auch im Jahr 2022. Zwar gibt der Lichtenwörther im März nach 280 Tagen Verletzungspause sein Comeback, das verläuft aber gar nicht nach Plan. Beim Challenger-Turnier in Marbella ist der argentinische No-Name Pedro Cachín eine Nummer zu groß. Nach zahlreichen Auftaktpleiten fällt Thiem in der Weltrangliste weit zurück. Erst im Herbst findet der Lichtenwörther wieder halbwegs in die Spur. Vor allem bei den Turnieren in Antwerpen und in der Wiener Stadthalle erinnert Thiem wieder an die Auftritte vor seiner Verletzung.

Dominic Thiem hat ein äußerst mühsames Jahr hinter sich. Nach den Erfolgen am Saisonende blickt der Lichtenwörther aber wieder zuversichtlich in die Zukunft. Foto: APA/AFP/Belga/Laurie Dieffembacq

Schwere Verletzung bremst Gallhuber aus

Und wieder: Kreuzbandriss! Schon zum zweiten Mal in ihrer Karriere erleidet die Göstlingerin eine schwere Knieverletzung. Beim Training in Argentinien reißt sie sich im August nach 2018 zum zweiten Mal das Kreuzband. Ans Aufgeben denkt die Olympia-Dritte von Pyeongchang aber nicht. In der kommenden Saison will die Skifahrerin wieder am Start stehen. Auf Schneetraining muss Gallhuber bis Juni verzichten.

In Peking fährt Katharina Gallhuber nicht aufs Podest. Die weitaus größere Enttäuschung folgt aber in der Vorbereitung auf die neue Saison: Kreuzbandriss! Foto: APA/AFP/Joe Klamer

Schicksalsschlag für Bobfahrerin Beierl

Im August 2022 auf Urlaubsreise in Peru erleidet Bobfahrerin Katrin Beierl einen Schlaganfall, der aufgrund starker Kopfschmerzen erst nach einem vorzeitigen Rückflug nach Österreich diagnostiziert wird. Aufgeben? Das kommt für die für den SV Schwechat startende Athletin nicht in Frage. Wenige Wochen danach steigt sie wieder ins Training ein.

Bobfahrerin Katrin Beierl erleidet einen Schlaganfall. Einige Wochen später kann die Olympiastarterin schon wieder lachen. Foto: APA/EXPA/Johann Groder

Admira steigt aus Bundesliga ab

Zwei Runden vor dem Ende hat die Admira noch scheinbar beruhigende fünf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Altach. Weil die Südstädter aber ihre beiden letzten Spiele verlieren und die Vorarlberger gewinnen, muss die Elf von Trainer Andreas Herzog den bitteren Gang in die 2. Liga antreten. Herzog tritt daraufhin als Admira-Trainer zurück. In der neuen Saison läuft es für die Südstädter ebenfalls nicht nach Wunsch. Nach dem Herbstdurchgang scheint der sofortige Wiederaufstieg in weiter Ferne.

Hängende Köpfe bei den Admira-Kickern: Mit der Pleite beim LASK ist der Abstieg der Südstädter besiegelt. Foto: APA/EXPA/Reinhard Eisenbauer

Überragende SKN-Frauen

Dass die Fußballfrauen des SKN St. Pölten national alles dominieren, ist seit Jahren gelebte Praxis. Diesmal setzen die Wölfinnen aber auch international ein Ausrufezeichen. In einem packenden Spiel gewinnen die SKN-Frauen nach Verlängerung gegen Kuopio aus Finnland und ziehen erstmals in die Gruppenphase der Champions League ein. Dort gelingen den Wölfinnen gegen starke Gegner aus Rom, Wolfsburg und Prag immerhin vier Punkte.

Geschafft! Die Frauen des SKN St. Pölten ziehen nach einem packenden Schlagabtausch mit Kuopio in die Gruppenphase der Champions League ein. Foto: Wolfgang Wallner