Das war das Sportjahr 2021 in Niederösterreich

Anna Kiesenhofer mit Olympia-Märchen

Anna wer? Bis zum 25. Juli ist die Kreuzstettnerin nur Radsportinsidern bekannt. An diesem Sonntag schlägt für die 30-Jährige die große Stunde. Schon nach wenigen Metern attackiert sie, fährt zuerst mit einer kleinen Gruppe einen Vorsprung voraus, den sie dann auf spektakuläre Weise ins Ziel bringt. Kiesenhofer gewinnt auch deshalb, weil die Favoritengruppe auf den Underdog aus dem Weinviertel „vergisst“ und der Meinung ist, schon alle Ausreisser gestellt zu haben. Für viele Sportexperten ist die Goldene der Anna Kiesenhofer eine der größten Sensationen der Olympia-Geschichte.

Polleres sorgt für zweites NÖ-Edelmedall

Als Sensation darf man die Leistung von Michaela Polleres nicht bezeichnen. Wenige Wochen vor den Spielen holt die Ternitzerin immerhin WM-Bronze. In Tokio kämpft sich die 24-Jährige Judoka mit viel Energie bis ins Finale. Dort ist gegen die Japanerin Chizuru Arai Endstation. Silber glänzt aber so hell wie Gold.

Bittere Tränen bei Pilz und Auböck

Die Haagerin Jessica Pilz reist mit einer eben erst überstandenen Fingerverletzung nach Tokio und verpasst im Klettern nur um einen einzigen Griff eine Medaille. Danach vergießt sie ebenso bittere Tränen wie Schwimm-Ass Felix Auböck. Der Bad Vöslauer schrammt als Vierter über 400-Meter-Kraul nur hauchzart an Edelmedall vorbei.

Insgesamt nehmen in Tokio 21 Sportlerinnen und Sportler an den Olympischen Spielen teil und zwei Wochen später sechs Paralympics.

Seuchenjahr für Dominic Thiem

Zu Jahresbeginn scheint Tennis-Star Dominic Thiem auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Dem frisch gebackenen US-Open-Sieger und Masters-Finalisten trauen 2021 nicht wenige den Sprung auf den Thron der Weltrangliste zu. Einen ersten Dämpfer erfährt der zunehmend mit Motivationsschwierigkeiten kämpfende Thiem bereits bei den Australian Open im Februar. Bereits im Achtelfinale scheidet der Vorjahresfinalist gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov aus. Auch danach findet der Lichenwörther nur schleppend in die Spur. Bei seinem Lieblingsturnier, den French Open, muss Thiem gar schon nach der ersten Runde die Segel streichen. Im Juni verletzt sich der 28-Jährige schließlich folgenschwer am Handgelenk. Monatelang muss Thiem pausieren und einige Comeback-Versuche verschieben. Wann er auf die Tennis-Tour zurückkehrt, ist Ende des Jahres immer noch unklar.

Dominic Thiem APA/BARBARA GINDL

WM-Lust statt Olympia-Frust

Bei den Olympischen Spielen in Tokio vergießen die Haager Klettererin Jessica Pilz und der Bad Vöslauer Schwimmer Felix Auböck noch bittere Tränen, im Herbst krönen sich aber beide zu Weltmeistern. Pilz schnappt sich im September in Moskau in der Kombination den WM-Titel. Auböck holt im Dezember bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi nach, was er im Sommer in Tokio verpasst hat: Gold über 400-Meter-Freistil.

Etappensieg für Patrick Konrad

Der Ebreichsdorfer Patrick Konrad erfüllt sich einen Lebenstraum. Bei der 16. Etappe der diesjährigen Tour de France holt er sich nach einer beherzten Solofahrt den Sieg. Nach Max Bulla (1931) und Georg Totschnig (2005) ist Konrad der dritte Österreicher, der eine Etappe beim bedeutendsten Radrennen der Welt gewinnt.

Siegerfaust beim Ebreichsdorfer Patrick Konrad nach seinem Etappensieg bei der Tour de France. APA/AFP/Pool

Ehrungen für Kiesenhofer und Konrad

Bei der Sport Lounge NÖ in Grafenegg wird Patrick Konrad als Niederösterreichs Sportler des Jahres ausgezeichnet. Bei den Frauen holt sich Anna Kiesenhofer die Trophäe, die zuvor schon als Österreichs Sportlerin des Jahres ausgezeichnet wird. Die Olympiasiegerin aus Niederkreuzstetten wird schließlich auch von der NÖN mit dem „Leopold“ in der Kategorie „Sport“ bedacht.

„King Karl“ zurück am Thron

Ausgerechnet im Slalom, wo Benjamin Karl in den Jahren zuvor wenig erfolgreich war, holt der Wilhelmsburger im März seinen fünften WM-Titel. Genug hat der mittlerweile 36-jährige Snowboarder noch immer nicht. Im Februar soll das heiß ersehnte Olympiagold folgen.

Benjamin Karl GEPA pictures/ Matic Klansek

Katastrophenjahr für den SKN St. Pölten

Nach fünf Jahren in der Fußball-Bundesliga steigt der Hauptstadtklub in die 2. Liga ab. St. Pölten startet gut in die Saison, befindet sich lange unter den Top 6. Im Frühjahr gelingt den Wölfen aber nur noch ein Sieg. Das können mit Robert Ibertsberger, Georg Zellhofer und Gerald Baumgartner auch drei verschiedene Trainer nicht verhindern. Dabei gibt es im Mai sogar noch die Chance, über eine Relegation gegen Klagenfurt die Liga zu halten. Nach zwei Pleiten ist der Abstieg aber Gewissheit. Eine Liga tiefer verpatzt der SKN den Saisonstart. Das Ziel Wiederaufstieg rückt schon nach wenigen Runden in weite Ferne. Am Jahresende stellt sich der SKN in der Führung neu auf. Generalmanager Andreas Blumauer weicht einer Doppelspitze. Matthias Gebauer und Ex-Bayern-Spieler Jan Schlaudraff beerben ihn. Letzterer wird vom deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg empfohlen, mit dem der SKN seit Mai kooperiert.

Admira löst sich von Magath

Als großer Heilsbringer sollte Star-Trainer Felix Magath die Admira in lichte Fußballhöhen führen, gelandet sind die Südstädter alsbald am harten Boden der Realität. Nach einem schwachen Grunddurchgang gelingt der Admira letztlich doch noch der Klassenerhalt. Hauptverantwortlich dafür ist mit Klaus Schmidt ausgerechnet ein Trainer, den Magath im Jahr davor beurlaubt hat. Weil sich Magath im Frühjahr aber selbst von der Admira zurückzieht, ist der Weg frei, Schmidt wieder auf die Trainerbank zu setzen. Das Comeback dauert aber nur wenige Wochen. Schmidts Vertrag wird nämlich nicht über den Sommer hinaus verlängert. Für die neue Saison übernimmt mit Andreas Herzog ein prominenter Mann den Trainerjob.

Horn und Amstetten bleiben im Profifußball

Weil die Amateurligen corona-bedingt abgebrochen werden und es keinen Aufsteiger aus der Regionalliga gibt, bleibt der SV Horn als Tabellenletzter in der 2. Liga. Amstetten hält mit nur einem Punkt mehr die Klasse, sorgt aber in der neuen Saison mit Platz vier nach dem Herbst für Furore.

Baumgartner fixiert Aufstieg

Mit seinem Goldtor gegen die Ukraine ebnet Christoph Baumgarter aus St. Leonhard im Hornerwald dem ÖFB-Team bei der Europameisterschaft den Weg ins Achtelfinale. Dort ist nach einem beherzten Auftritt gegen den späteren Europameister Italien nach Verlängerung Endstation.

APA/AFP/Pool/Daniel Milhailescu

Corona und kein Ende

Durchaus optimistisch gehen Niederösterreichs Sportverbände in das neue Jahr. Die heiß ersehnte Impfung soll das Blatt wenden und endlich wieder Sportveranstaltungen ermöglichen.

Weil aber gerade in den ersten Monaten des Jahres zu wenig Impfstoff verfügbar ist, findet vor allem im ersten Halbjahr im Amateursportbereich so gut wie gar nichts statt. Für den NÖ-Fußballverband kommt das Freizeichen um einige Wochen zu spät. Zum zweiten Mal in Serie muss die Meisterschaft abgebrochen und annulliert werden.

Über die Sommermonate und in der ersten Herbsthälfte läuft der Sport weitgehend problemlos, ehe die nächste Corona-Welle anrollt und im November erneut die Lichter ausgehen.

Die Fußballer bringen beinahe alle Spiele über die Bühne und schaffen es an der Kippe zum Lockdown sogar noch, ihre Hauptversammlung abzuhalten. Präsident Johann Gartner wird dabei für vier Jahre im Amt bestätigt.