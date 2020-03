Bei der U-18-EM im Oktober auf Kreta hatte sich der 17-jährige Dominik Zeisler vom HSV Großmittel nach tollen Kämpfen im kleinen Finale noch geschlagen geben müssen — Platz fünf in der Klasse Ne Waza/Brazilian bis 81 kg Körpergewicht. Eine Platzierung, die Österreichs Toptalent für die kurz darauf ausgetragenen U-18-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi aber viel Selbstvertrauen gegeben hat. „Ich habe gesehen, dass ich am richtigen Weg bin, und die fantastische Stimmung in den Emiraten erwies sich dann nochmals als Motivationsschub“, sagt er.

Einen einzigen Fight hat der Vorzeigeathlet vor den Augen von Österreichs Jiu-Jitsu-Präsident Heinz Kopainigg dabei verloren. Im Kampf um den Finaleinzug musste sich Zeisler einem Lokalmatador knapp geschlagen geben. „Es war ein Hexenkessel, aber sein Sieg war Garant dafür, dass auch bei den Finalkämpfen eine unglaubliche Stimmung geherrscht hat.“ Und angespornt von den Fans entschied der Schüler des BORG Wr. Neustadt den Bronzekampf klar für sich.

Jetzt gab’s für Zeisler, der heuer maturiert und danach ein Studium beginnen will, auch noch den Titel des Nachwuchssportlers des Monats November oben drauf. Wofür er die 300 Euro ausgeben wird? „Trainingsanzüge braucht man immer“, sagt er. Aber Zeisler ist bei Freunden auch als DJ mit großartigen Skills bekannt. „Da wird das teure Equipment auch immer erweitert“, lacht das Multitalent.