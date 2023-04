Erster Grand Slam-Sieg: Fara erfüllt sich Traum

Werbung

Es ist fast surreal. Aaron Fara gewinnt beim Grand Slam-Turnier im türkischen Antalya Gold in der Klasse bis 100 Kilogramm. Der 25-jährige Bad Erlacher ist am vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere angekommen. „Die Mama sitzt jetzt wahrscheinlich vor dem Fernseher und heult vor Freude. Danke, Mama, ich hab’s endlich geschafft“, ist Fara nach dem Triumph gerührt. Viele Jahre kämpfte er um seinen Status in der absoluten Weltspitze, in der er 2023 endgültig angekommen ist. Bereits beim Grand Slam in Taschkent (Usbekistan) stieß Fara bis ins Finale vor, gewann Silber. „In Taschkent ist mir im Finale ein Fehler unterlaufen. Diesmal hat alles geklappt. Ich habe alle Kämpfe schnell erledigt, bis auf einen. Es war eigentlich ein perfekter Tag.“

Die neue Mentalität als Erfolgsgeheimnis

Fara beendete seine Kämpfe gegen Boris Georgiev (Bulgarien), Gonchisguren Batkhuyag (Mongolei), Shady Elnahas (Kanada), Simeon Catharina (Niederlande) jeweils vorzeitig und legte im Finale auch den Schweizer Daniel Eich auf die Matte. „Dass ich ein Ippon-Werfer bin, ist kein Geheimnis. Aber allzu lang habe ich es halt nur im Training gezeigt, zu selten im Wettkampf. Das ist heuer anders. Ich weiß jetzt, was ich will“, sagt Fara nach seiner zweiten Grand Slam-Medaille en suite. Nationalteam-Trainerin Yvonne Snir-Bönisch sieht vor allem im mentalen Bereich eine Steigerung Faras: „Soviel neu ist gar nicht. Aaron hat Talent und eine gute Technik. Aber er hatte vier Jahre kaum Ergebnisse. Mental war er lange nicht stark genug, manchmal hat auch die Einstellung gefehlt. So habe ich ihn kennengelernt.“

Ein missglückter Ausflug als Glücksfall

Kurzzeitig versuchte sich Fara auch in der Klasse über 100 Kilogramm. Der Versuch war ein Flop. Der Bad Erlacher ging zurück in die Klasse unter 100 Kilo. Ein entscheidender Schritt, wie Bönisch glaubt: „Seither arbeitet er extrem hart. Jetzt klappt es plötzlich auch mental. Er kommt auf die Matte und zeigt sich von seiner besten Seite. Auch die Regeländerung hat geholfen, dass er den Griff wieder mit beiden Händen lösen darf. Dadurch kommt er besser an den Mann – das braucht er für seinen Stil.“

Der Kurs auf Paris stimmt, WM naht

Dank der Goldenen beim Grand Slam schießt Fara in der Weltrangliste um weitere zehn Plätze nach oben, ist nun 22. Im Rennen um einen Startplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris ist Fara sogar 13., die Qualifikation ist (vorerst) abgesichert. Für die Weltmeisterschaft in Doha (7.-14. Mai) zählt Fara nach den jüngsten Erfolgen zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidaten. Bönisch bremst die Erwartungen, meint Fara dürfe sich nicht zu sehr unter Druck setzen: „Aber er ist am richtigen Weg. Aaron ist in den Top-20 angekommen. Ende letzten Jahres hätten wir nicht zu hoffen gewagt, dass das so schnell funktioniert.“