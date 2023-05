Michaela Polleres gewinnt Bronze bei der Judo-WM

Michaela Polleres vom JC Wimpassing holte bei der Judo-Weltmeisterschaft in Doha Bronze. In der Klasse bis 70 Kilogramm begann die Nummer drei des Turniers mit einem Sieg gegen Rachael Hawkes (Irland). Im Achtelfinale überstand die 25-Jährige eine kritische Phase gegen die Polin Eliza Wroblewska und drehte ihren Kampf in der Schlussphase. Mit einem Ippon-Sieg gegen die Venezolanerin Elvismar Rodriguez sicherte sich die Ternitzerin den Sieg in ihrem Vorrunden-Pool.

Nach Enttäuschung im Halbfinale noch Bronze gewonnen

Im Halbfinale endete der Erfolgsslauf für Polleres vorerst. Gegen die Deutsche Giovanna Scoccimarro kassierte die Österreicherin in der Verlängerung (Golden Score) eine Waza-ari-Wertung. Damit zog die Deutsche in den Goldkampf ein. Bitter, denn der Finaleinzug wäre möglich gewesen. Im direkten Vergleich führte Polleres vor dem WM-Halbfinalkampf mit 4:2 gegen Scoccimarro. Im kleinen Finale setzte sich die Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Tokio 2021 souverän gegen die britische Außenseiterin Katie-Jamima Yeates-Brown durch. Polleres nahm ihre Gegnerin in den Würgegriff und Yeats-Brwon gab den Kampf auf. Für Polleres ist es nach 2021 ihre zweite WM-Bronzemedaille.