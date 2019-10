Polleres im Grand-Slam-Turnier in Abu Dhabi Dritte .

Die Niederösterreicherin Michaela Polleres hat sich am Freitag im Judo-Grand-Slam-Turnier in Abu Dhabi den dritten Rang in der Klasse bis 70 Kilogramm gesichert. Damit wiederholte die 22-Jährige ihre bisher beste Platzierung auf diesem Niveau aus dem Vorjahr an gleicher Stelle.