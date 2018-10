Es war erst der dritte Wettkampf in der leistungsmäßig dicht gedrängten Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm für Lisa Grabner, doch das Toptalent des JC Wimpassing in der Trainingsklasse von Adi Zeltner holte sich bei der U-18-EM in Sarajevo trotzdem die Bronzemedaille. Sie war damit nicht nur die einzige weibliche ÖJV-Athletin, die eine Medaille bei dieser EM gewinnen konnte, sondern auch klar die Nummer eins bei unserer Nachwuchssportlerwahl des Monats Juni.

Grabner schwamm heuer schon das ganze Jahr auf einer Erfolgswelle, hatte im Frühjahr mit dem Sieg beim European-Cup aufhorchen lassen. „Die Bronzene bei der EM war aber die Krönung der Saison“, ist die 17-jährige Modellathletin stolz. Grabner musste sich nur der späteren Europameisterin Hasret Bozkurt geschlagen geben.

„Ich hatte Hasret in Berlin zwar noch im European-Cup bezwingen können, doch diesmal überraschte sie mich mit einem Kopfwurf, weil ich einfach einen Augenblick unkonzentriert war“, ärgert sie sich auch ein wenig, dass sie der Türkin die Revanche erlaubt hat.

Im österreichischen Duell im kleinen Finale um Platz drei gegen Rosa Wöss hielt sich Grabner mit der Wut im Bauch aber schadlos. Sie machte kurzen Prozess und siegte nach nur einer Minute durch einen Festhaltegriff. „Lisa ist in der Lage, taktische Anweisungen perfekt umzusetzen, das macht sie so stark“, lobt Meistercoach Adi Zeltner. Natürlich zählt Grabner auch zur Meistermannschaft des JC Wimpassing.