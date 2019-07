Letzterer trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten und würde als Lohn für einen Sieg am Mittwoch (19.30 Uhr/live Servus TV) in einer Night Session auf den zweifachen French-Open-Finalisten aus Lichtenwörth treffen. Thiem hat in der ersten Runde wie auch Dusan Lajovic (SRB-2), Fernando Verdasco (ESP-3) und Pablo Cuevas (URU-4) ein Freilos. Dies hat die Auslosung für das größte Sandplatz-Tennis-Turnier Österreichs am Samstag ergeben. Cuevas wartet übrigens auf den Sieger aus Novak-Rodionov, für jeden der beiden eine sehr schwere Achtelfinal-Aufgabe.

Thiem spielt zum achten Mal im Kitzbühel-Hauptbewerb, zusätzlich war er beim Challenger-Intermezzo 2010 dabei. Sein großes Ziel ist der erste ATP-Titel auf heimischem Boden, am nächsten kam er diesem Ziel 2014 im Endspiel.

Dass es ausgerechnet ein Jahr später wieder in Kitzbühel zum zweiten ATP-Tour-Duell zwischen Novak und Rodionov kommt, sorgte am Samstag für Schmunzeln. Damals hatte sich Novak mit 6:4,0:6,6:1 durchgesetzt. "Gleiches Match wie letztes Jahr in der ersten Runde. Da weiß ich zumindest, was auf mich zukommt", konstatierte der bei der Auslosung anwesenden Novak. "Jurij ist ein sehr guter Spieler, er hat zwar heuer nicht gerade sein bestes Jahr, aber nichtsdestotrotz muss ich mein bestes Tennis spielen."

Novak hofft, dass auch sein bester Freund Thiem gegen einen Landsmann spielen wird. "Ich hoffe natürlich, dass Dominic dann auch gegen Sebastian spielt. Ein Österreicher-Duell in der zweiten Runde wäre schön. Es gibt hier zwar auch sehr gute Qualifikanten, aber der Ofi hat sicher gegen jeden eine Chance", meint Novak. Gegen Cuevas werde es für jeden der beiden "sicherlich eine Herausforderung", meinte Turnierdirektor Alexander Antonitsch.

Einer der Erstrundenschlager wird wohl auch das Duell des Wahl-Kitzbühelers und zweifachen Kitz-Siegers Philipp Kohlschreiber (GER) und Richard Gasquet (FRA). Der Sieger trifft dann entweder auf Leonardo Mayer (ARG-6) oder Pablo Andujar (ESP). Aus diesem Quartett käme bei programmgemäßem Verlauf im Viertelfinale der Gegner von Thiem. Sollte Thiem bis ins Halbfinale vorstoßen, könnte ihm eine Begegnung mit dem als Nummer drei gesetzten Verdasco blühen.

Im Doppel treffen die topgesetzten Hamburg-Halbfinalisten Oliver Marach und Jürgen Melzer zum Auftakt auf die Argentinier Leonardo Mayer/Andres Molteni. Nummer zwei des Turniers sind der Vorarlberger Philipp Oswald und sein slowakischer Partner Filip Polasek. Die Gstaad-Finalisten treffen auf die Spanier Roberto Carballes Baena/Jaume Munar.

Dank Wildcards sind das Österreicher-Duo Lucas Miedler/Sebastian Ofner (gegen Pablo Cuevas/Guillermo Duran/URU/ARG) und auch Moritz Thiem an der Seite des Trainers von seinem großen Bruder Dominic, Nicolas Massu (CHI), am Start. Massu/M. Thiem treffen auf Hugo Dellien/David Vega Hernandez (BOL/ESP).