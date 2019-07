Dies hat die Auslosung für das größte Sandplatz-Tennis-Turnier Österreichs am Samstag ergeben. Der topgesetzte Thiem wird seinen ersten Auftritt in einer Night Session am Mittwoch (19.30 Uhr/live Servus TV) absolvieren.

Thiem spielt zum achten Mal im Kitzbühel-Hauptbewerb, zusätzlich war er beim Challenger-Intermezzo 2010 dabei. Sein großes Ziel ist der erste ATP-Titel auf heimischem Boden, am nächsten kam er diesem Ziel 2014 im Endspiel.

Die wie Ofner mit einer Wildcard versehenen Österreicher Dennis Novak und Jurij Rodionov treffen in der ersten Runde überhaupt aufeinander. Der Sieger trifft auf den als Nummer 4 gesetzten Pablo Cuevas (URU).