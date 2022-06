Sportförderung: Fachverbände "lassen nicht locker"

Werbung

Unter Federführung von Golf-, Schwimm-, Tennis- und Basketballverband kämpft nun mehr als ein Dutzend heimischer Fachverbände um mehr Gerechtigkeit bei der Vergabe der Mittel. Was die „Kleinen“ stört: Zum einen die Dotierung des Fördertopfs, zum anderen der wenig transparente Kriterienkatalog, nach dem die Mittel vergeben werden.

Valorisierung: Seit rund einem Jahrzehnt ist das Fördervolumen und somit das „Kuchenstück“, das an die Fachverbände geht, gleich groß. Sprich: Die 80 Millionen wurden bislang nicht an die Inflation angepasst. Was nun schleunigst passieren müsse, fordern die „Förderrebellen“.

„Diese Valorisierung muss automatisiert passieren. Das ist eine ganz wichtige Sache für den Sport“, unterstreicht Christoph Seyrl, der Generalsekretär des American Football Bund Österreich.

„Werden nicht locker lassen“: Johannes Wiesmann. Foto: privat

Die Anpassung sei auch gesetzlich vorgesehen, ergänzt Johannes Wiesmann, Generalsekretär von Basketball Austria. „Nur wurde das bisher geflissentlich ignoriert.“

Zumindest in diesem Punkt hat Sportminister Werner Kogler (Grüne) jedoch bis Jahresende Besserung gelobt.

Die Erfolgskomponente: Diese sehen die kleineren Verbände als überproportional gewichtet. „Es scheint, dass sich alles nur um Medaillen dreht, um das Rampenlicht für die Politik“, kritisiert Wiesmann. „Dabei lässt man allerdings außer Acht, dass internationale Erfolge nicht einmal unter Hallenteamsportarten halbwegs vergleichbar sind.“

Wenn nun zu rund drei Vierteln der sportliche Output (Medaillen, Qualifikation für Großereignisse, ...) zur Verteilung der Mittel herangezogen wird, komme es zu einer Abwärtsspirale. Wer einmal abstürzt, muss mit noch weniger Geld auskommen und Mitarbeiter kündigen. Wiesmann: „Die Verbände werden für ihr internationales Konkurrenzumfeld bestraft, egal was sie etwa in Sachen Trainerausbildung oder Nachwuchsförderung auf die Beine stellen.“

Deckelung gefordert: Um ein Minimum an Planungssicherheit zu gewährleisten, fordern die kleineren Verbände eine Deckelung „nach unten“ hin – und eben eine Anpassung der Kriterien „hin zu Bereichen, die die Verbandsarbeit direkt betreffen“. Auch wenn Basketball – vor allem aufgrund der Erfolge im neuen 3x3-Format – vergleichsweise gut dasteht, wollen Wiesmann & Co. weiterkämpfen: „Wir lassen nicht locker!“