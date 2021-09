Pilz holte mit Einzug ins Vorstieg-Finale Kombi-WM-Gold .

Die Niederösterreicherin Jessica Pilz hat am Dienstag in Moskau mit Gold in der Kombination ihre gesamt dritte WM-Medaille gewonnen. Davor hatte sie jeweils 2018 in Innsbruck Vorstieg-Gold und Bronze in der Kombination geholt. Der erneute Titel war nach dem mit Semifinal-Rang fünf erreichten Einzug ins Vorstieg-Finale fix, sie konnte damit in der Kombi-Wertung nicht mehr überholt werden. Als Semifinal-Zweiter ebenso in der Vorstieg-Entscheidung mit dabei ist Jakob Schubert.