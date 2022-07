Stefan Scherz in Villars Weltcup-Neunter im Vorstieg

Werbung

In Abwesenheit des in der Schweiz fehlenden Jakob Schubert verpasste Stefan Scherz am Samstag als Neunter den Einzug in die Entscheidung der besten acht nur hauchdünn. Für den 20-jährigen Niederösterreicher ist dies das beste Weltcupergebnis. Im Frauenbewerb schieden Mattea Pötzi (20.) und Ex-Weltmeisterin Jessica Pilz (26.) im Halbfinale deutlich aus.