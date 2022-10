Kremser Auswärtssieg mit bitterem Beigeschmack

Werbung

WEST WIEN - UHK KREMS 22:28 (11:16). Vor dem Anpfiff schien bei den "Rot-Gelben" alles eitel Wonne. Matthias Führer war nach seiner Fersenbeinprellung früher als erwartet einsatzfähig und strahlte vor dem Anpfiff gegen seinen Stammverein vor Einsatzfreude: "Meine Physiotherapeutin hat phantastische Arbeit geleistet!" Wie wichtig der rechte Flügelflitzer des UHK ist, bewies er in den folgenden 60 Minuten. "Matze", wie er von seinen Teamkollegen auch in Krems genannt wird, war mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze. Im ersten Spielabschnitt stand aber Goalie Eichberger im Fokus. Der Schlussmann der "Rot-Gelben", unterstützt von seinem aktiven Deckungsverband, sorgte mit einer Parade nach der anderen, dass die "Glorreichen Sieben" von Beginn an hinter der Kremser Führung nachhinkten. Sechs Minuten vor der Pause lag das Team von Ibish Thaqi mit 14:7 in Front. Der erste Wertmutstropfen im Hälfte1: Gábor Hajdú war nach zehn Minuten umgeknöchelt und humpelte vom Feld. Es besteht der Verdacht eines Bänderrisses.

Schwere Verletzung von Marko Simek trübte die Freude über den Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Kremser das Heimteam nie näher als auf vier Tore Differenz heran, weil auch Goalie Eichberger klare Chancen des Heimteams in Serie zunichte machte. Mitte der zweiten Halbzeit wurde der Spielstand plötzlich zweitrangig. Marko Katic rammte in ungehobelter Manier Marko Simek nieder. Ein Stürmerfoul mit fatalen Folgen für den UHK-Kapitän. Es hatten sich bei ihm zwei Schneidezähne im Kiefer verschoben. Eine überaus schmerzhafte Angelegenheit, die dem UHK-Mannschaftsführer nach dessen Kreuzbandverletzung erneut eine längere Spielpause bescheren dürfte. Am klaren Auswärtssieg gab es aber nichts mehr zu rütteln. Interessant dabei, dass ausgerechnet die beiden Ex-West Wiener Julian Pratschner und Matthias Führer die besten Torschützen der Wachauer waren, die nun kurzfristig wieder die Tabellenführung in der HLA übernommen haben. "Eichi hat überragend gehalten, die Deckung war ebenfalls bärenstark, summa summarum haben wir unser Konzept zu 100 Prozent umgesetzt", ließ Führer nach dem Schlusspfiff freudestrahlend verlauten. "Ich hoffe natürlich, dass unser Kapitän Marko Simek und Gábor Hajdú bald wieder mit uns auf dem Parkett stehen werden!"

Tore UHK Krems: Matthias Führer (8), Julian Pratschner (5/1), Romas Kirveliavičius (4), Sebastian Feichtinger (4), Kenan Hasecic (3), Lukas Nikolic (2), Marko Simek (2/1).