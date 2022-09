Kremser revanchieren sich im Ländle für die Supercup-Niederlage

Werbung

BREGENZ HANDBALL - FÖRTHOF UHK KREMS 27:28 (14:15). Der UHK musste auch in Vorarlberg auf Matthias Führer wegen seiner Fersenbeinprellung verzichten, ein Manko das im Laufe der 60 Spielminuten deutlich zutage trat. Der erste Spielabschnitt glich einem Parallelslalom, bei dem kurzzeitig eine Mannschaft jeweils knapp die Nase vorne hatte. Die Kremser verabsäumten es, sich mittels zweier Konterstöße, die in den Händen des Gegners landeten, ein wenig Luft zu verschaffen.

Die Defensive der "Rot-Gelben" war wieder sehr gut auf den Rekordmeister eingestellt. Eine kurzzeitige Zwei-Tore-Führung der Heimischen wurde durch Daniel Dicker und Kenan Hasecic schnell kompensiert (23.). Den Schlusspunkt des ersten Durchgangs setzte der eingewechselte Lukas Nikolic mit der knappen 15:14-Pausenführung der Kremser.

Kremsern gelang es vorerst nicht, sich entscheidend abzusetzen

In Hälfte zwei machten sich die Kremser bis zur heißen Schlussphase selbst das Leben schwer. Insgesamt fünf Mal hatten Simek & Co die Chance, auf drei Tore davon zu ziehen. Unter diese Statistik fiel auch ein Strafwurf des UHK-Kapitäns beim Stand von 16:18 (38.). Der gut angetragene Ball prallte von der rechten Außenstange zurück ins Feld. Lehrgeld musste in dieser Phase auch Führer-Ersatz Stephan Wiesbauer zahlen. Der rechte Außenspieler fand drei Mal in Tormann-Routinier Goran Aleksić seinen Meister.

Romas Kirveliavičius (rechts) und Gábor Hajdú, der einmal mehr ein Empty-Net-Goal, erzielte, durften in Bregenz über den zweiten Saisonsieg jubeln. Foto: Bert Bauer

Julian Pratschner, bei seinem UHK-Debüt gegen Bärnbach/Köflach noch achtfacher UHK-Torschütze, durchlebte in der Halle Rieden-Vorkloster eine "Hungerkur". Er wurde am linken Flügel von seinen Mannschaftskameraden kaum mit brauchbaren Pässen versorgt. Mit seinem dritten Treffer zur wichtigen 25:27-Führung (57.) konnte der Neuzugang jedoch seine Klasse auf seiner Stammposition unter Beweis stellen. Das nächste Highlight aus rot-gelber Sicht war ein Rebound-Treffer von Sebastian Feichtinger zum vorentscheidenden 26:28 hundert Sekunden vor dem Ende. Damit hatten die Wachauer den Sieg noch immer nicht in trockenen Tüchern.

Bregenz-Spielführer Lukas Frühstück verkürzte noch auf 27:28, nachdem Stephan Wiesbauer neuerlich an Goran Aleksić gescheitert war. In der hektischen Schlussminute schwächten sich die Bregenzer selbst, weil Trainer Michael Roth am Spielfeldrand so richtig heiß lief und mit einer Zweiminuten-Strafe sein Team entscheidend schwächte. Roths Kritik am durchwegs sattelfesten Schiri-Duo Marlies Weninger/Anna Vranes war nicht ganz nachzuvollziehen. Der Meister brachte den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel, durfte über eine geglückte Supercup-Revanche jubeln und entspannt die lange Rückfahrt in die Wachau antreten.

Tore UHK Krems: Marko Simek (8/1), Sebastian Feichtinger (5), Kenan Hasecic (4), Daniel Dicker (3), Julian Pratschner (3/1), Romas Kirveliavičius (2), Lukas Nikolic (1), Gábor Hajdú (1), Stephan Wiesbauer (1).