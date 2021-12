Kremser schrammen in der Südstadt knapp an Debakel vorbei

WEST WIEN - UHK KREMS 33:28 (19:10). Während die Gastgeber ihre Hochform mit dem fünften Sieg in Folge feiern konnten, traten bei den "Gelb-Roten" erneut die Schwächen der beiden letzten Partien zutage. Von Beginn an fehlte den UHK-Akteuren das Feuer und die Entschlossenheit in den Aktionen. Probate Lösungen und schnelles Spiel im Angriff waren nicht vorhanden.

Dagegen zeigte das blutjunge West Wien-Ensemble vor, wie man heute Handball auf hohem Niveau in der HLA spielt und nützte die fehlerhafte Offensive des Gegners zu perfekten Kontern. Auch im gebundenen Angriffsspiel ließen die Heimischen die Wachauer des Öfteren schlecht aussehen. Nach zwanzig Minuten bewegte sich der Rückstand mit 8:12 noch einigermaßen im Rahmen, die 10:19-Halbzeitpackung machte auch die größten Fans des Traditionsklubs sprachlos. Standardkeeper Ivan Budalić musste noch vor der Pause nach einem Kopftreffer Lukas Domevscek Platz machen.

"Feuer am Strom" flammte nur ganz kurz auf

An der Spielcharakteristik änderte sich in den zweiten dreißig Minuten nichts. Krems schlitterte mit offenem Visier in eines der größten Debakel der jüngeren Klubgeschichte, lag nach 40 Minuten 13:26 (!) zurück. Wie schon gegen die Fivers keimte noch einmal kurzfristig Hoffnung auf, weil endlich auch die UHK-Flügelspieler im Gegensatz zum ersten Spielabschnitt mit Bällen "gefüttert" wurden. Das "Feuer am Strom" flackerte jedoch nur auf, als Tobias Auß, zusammen mit Matthias Führer, noch der auffälligste Wachauer, per Strafwurf auf 27:22 verkürzte (47.).

Bezeichnend für den lahmen Rückraum des UHK: Romas Kirveliavičius brachte den Ball nach über 40 Minuten erstmals im West Wien-Kasten unter, Gašper Hrastnik noch später (49). Die Gastgeber wechselten im Finish durch, was die Wachauer noch für Schadensbegrenzung nützten. Der letzte Hoffnungsschimmer erlosch, als "Matze" Führer beim Stand von 31:26 (56.) seinen einzigen Fehlwurf produzierte. Alles in allem: Eine peinliche Vorstellung, die nach der Weihnachtspause einer gründlichen Aufarbeitung von allen Seiten bedarf.

Tore UHK Krems: Tobias Auß (7/3), Matthias Führer (5), Sebastian Feichtinger (4), Fabian Posch (4), Gabor Hàjdu (3), Jakob Jochmann (2), Romas Kirveliavičius (1), Gašper Hrastnik (1), Benedikt Rudischer (1)