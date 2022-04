Kremser stehen im HLA-Semifinale

Werbung

INSIGNIS WEST WIEN – FÖRTHOF UHK KREMS 25:26 (11:16). Der UHK-Flügelflitzer war auch für die erste Führung des Gästeteams zum 2:3 verantwortlich. Die „Glorreichen Sieben“ konnten mit dem Favoriten noch bis zum 7:7 Schritt halten, ehe der UHK-Express so richtig Fahrt aufnahm. Die Heimischen rannten oft vergeblich gegen den Kremser Abwehrblock an. Im Gegensatz dazu fand beim UHK vor allem Sebastian Feichtinger wie schon in der ersten Auseinandersetzung stets Lücken im der gegnerischen Defensive. Mit dem Fünf-Tore-Rückstand waren die Wiener zur Pause sogar noch gut bedient.

Das schon traditionelle UHK-Zwischentief rauschte diesmal im Finish an

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Wachauer den Konkurrenten lange auf Distanz. Im Angriff lief es zwar nicht mehr so rund wie im ersten Spielabschnitt, dafür pflückte UHK-Goalie Thomas Eichberger eine West Wiener Großchance nach der anderen aus den Ecken seines Gehäuses. Mit einem weiteren Siebenmeter-Tor von Jakob Jochmann zum 17:22 in Minute 46 schienen bereits die letzten Zweifel über den Sieger beseitigt zu sein. Irrtum! Auch die zahlreichen UHK- Fans in der Halle wurden eines Besseren belehrt, denn die bereits legendäre Schwächephase der Kremser nach der Pause schlich sich in der Südstadt still und heimlich in den entscheidenden Schlussminuten ein. Vorne stockte der Spielfluss mit der fatalen Auswirkung, dass keine brauchbaren Lösungen für einen erfolgreichen Abschluss gefunden wurden. Daraus resultierten einige Ballverluste , welche die Wiener eiskalt ausnutzten und vier Minuten vor Schluss durch Julian Pratschner mit den Wachauern zum 23:23 gleichzogen. Der Handball-Krimi steuerte in der Folge auf seinen finalen Höhepunkt zu. Bis zum 25:25 ging es im Gleichschritt weiter. 48 Sekunden vor der Schlusssirene verpasste Matthias Führer seinem Ex-Team mit seinem siebten Treffer endgültig den K.O-Schlag, denn Julian Pratschners Flügelwurf klatschte im Gegenzug an die Stange. UHK-Goalie Lukas Domevscek wäre aber ohnehin dran gewesen. Die „Rot-Gelben“ stellten damit in der Best-of-Three Serie auf 2:0 und zogen ins HLA-Semifinale ein.

Tore UHK Krems: Matthias Führer (7), Sebastian Feichtinger (7), Jakob Jochmann (7/3), Fabian Posch (2), Kenan Hasecic (1), Gabor Hajdu (1),Tobias Auß (1).

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): „Dass es noch einmal hoch spannend geworden ist, sehe ich im Rückspiegel natürlich gelassen. Die gesamte Mannschaft hat wieder eine starke Leistung geboten. In der Schlussviertelstunde ist das Spielgerät im Angriff nicht mehr so flüssig gelaufen, was uns einige unnötige Ballverluste bescherte, die West Wien auch zu nützen verstand. Am Ende hat sich aber das reifere Team verdient durchgesetzt."

Michael Draca (Trainer West Wien): „Wir hätten das Spiel in der zweiten Halbzeit noch drehen können, hatten aber zu viele Fehlwürfe. Am Ende hat es ganz knapp nicht für ein drittes Entscheidungsspiel gereicht.“