Kremser stürmen an die Spitze

SC FERLACH - FÖRTHOF UHK KREMS 24:29 (13:14). Im Vorfeld der Partie standen die "Gelb-Roten" kurzfristig ohne Torleute da. Lukas Domesvscek musste so wie Benedikt Rudischer wegen Corona passen. Thomas Eichberger stand Trainier Ibish Thaqi nach dem freitägigen Abschlusstraining wegen einer Fersenprellung kurzfristig nicht mehr zur Verfügung. Zum Glück sagten die St. Pöltner ihr Match gegen das UHK-Zweierteam wegen Corona ab, sodass die Kremser Samuel Fabry und Matthias Höller für die Fahrt nach Kärnten zur Verfügung standen. Beide Keeper schlugen sich prächtig. Nach starken zwanzig Minuten leisteten sich die Wachauer jedoch ihren schon obligaten "Hänger", den die Gastgeber bis zum Pausenpfiff nützten und sich bis auf einen Treffer an den Favoriten heranpirschten.

Kremser hängten Ferlacher mit Zwischenspurt endgültig ab

Nach dem Wechsel zündeten Jochmann & Co aber den Turbo und zogen auf 24:17 (45.) davon. Die Gastgeber scheiterten dabei mehrmals an Schlussmann Samuel Fabry. Der junge Slowake entpuppte sich als echte Stimmungskanone, sah sogar in der Folge wegen Spielverzögerung "Gelb", weil er mit seinen Kameraden zu viel jubelte, anstatt den Ball ins Spiel zu bringen. Im Finish kam auch Matthias Höllerer zu seinem HLA-Debüt im Kremser Kasten. Der Youngster machte ebenfalls zwei Topchancen der Heimischen zunichte. Ferlach gelang im Finish dann nur noch ein wenig Resultatkosmetik. Der klare Sieg des zwischenzeitlichen HLA-Leaders stand nie mehr in Frage.

Tore UHK Krems: Matthias Führer (3), Marko Simek (2/2), Tobias Auß (4), Jakob Jochmann (3), Lukas Nikolic (1), Romas Kirveliavičius (3), Fabian Posch (5), Sebastian Feichtinger (2), Gabor Hàjdu (1), Kenan Hasecic (1), Gašper Hrastnik (4).